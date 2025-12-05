行政院長卓榮泰8連敗！ 財劃法覆議案「59：50」遭藍白否決

立法院今天進行財劃法覆議案投票，藍白聯手否決。(圖：資料照)

立法院今天（5日）舉行全院委員會，針對行政院提出的新版《財政收支劃分法》覆議案進行記名表決，國民黨與民眾黨聯手，以59票不同意、50票同意，覆議案遭否決，這也是行政院長卓榮泰上任後第八次提出覆議案，全都遭到否決。民進黨團批評，財劃法一年之內三度修改、規範粗糙且執行上困難，行政院依法提覆議是基於制度考量，藍白陣營並未正視問題；不過在野黨則反批，行政院藉著覆議挑戰立院權限，認為要予以否決以維護憲政秩序。

廣告 廣告

立委表決財劃法覆議案，藍綠白三黨火氣都很大，民進黨立委鍾佳濱控在野黨「把立院當馬戲團」，認為藍白草率修法、忽視法律架構，才讓行政院要連續提出覆議。不過藍白則批評卓榮泰「把覆議當兒戲」，甚至形容覆議案是行政院在打立法院耳光。國民黨立委賴士葆更是炮火猛烈，強調行政院對修法意見遲遲不提，卻在通過後又端出版本；而民眾黨立委張啟楷則稱，財劃法修改是為了「救回地方被砍的補助款」，反批行政院在金山上哭窮。

這次覆議案源於立院上月三讀通過財劃法修法，涉及中央對地方補助款的分配模式。行政院認為條文恐怕造成中央舉債超限、影響補助計畫推動，因此在11月27日依程序提出覆議。民進黨團批評藍白「一年三修財劃法」錯誤頻繁，法制混亂，而藍白則主張修法目的在於強化地方自治與補足基層經費。最終投票結果揭曉，覆議案確定遭否決。