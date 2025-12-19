行政院長專訪／暢談各項議題與施政理念 卓榮泰：新青安會全面調整

行政院長卓榮泰昨（19）日表示，有關新青安政策應該跳脫過去思維，要進行更全面性調整，必須在居住正義原則下有全面性思考，重點是過去的問題，不要再出現，政府預計明年第1季討論。

產業界關注台美關稅談判，卓榮泰強調，政府希望關稅儘快落地，降低不確定性，並以稅率不高於競爭國家、稅率不疊加為目標。

卓榮泰昨日接受本報專訪，暢談新青安、關稅衝擊等各項議題與施政理念。以下為專訪紀要。

問：央行總裁楊金龍提到「新青安」讓他相當辛苦，未來如何調整政策走向？

答：新青安政策的確衍生當初設計時未預期的狀況，未來不論叫做「新青安2.0」、「新新青安」，都將全面檢討；在「居住正義」原則下，重新思考政策工具運用，避免既有問題持續存在。

政府同步推動社會住宅與百萬租屋政策，租金補貼未來將納入「量的管制」，在執行面更嚴謹，仍是百萬租屋政策中不可或缺一環；政府也將加大力道推動包租代管，考量市場上仍有不少餘屋集中於部分建商，若能透過包租代管釋出，並搭配租稅、行政等誘因，有助進一步擴大供給量。

至於興辦社會住宅，則面臨土地取得不易，以及政府資金能否長期支應的問題，內政部已著手調整策略，並評估與民間合作可能性。未來，租金補貼、包租代管與社會住宅興辦，將整合為百萬租屋政策新架構，待制度成熟，新青安政策的功能，可被部分分流或取代。

「有房子住」不一定等於「一定要擁有房子」，政府推動地上權住宅、使用權住宅及婚育宅等政策，提供長期、穩定且可負擔的居住選項。

問：產業界關注台美關稅談判，目前進度如何？台灣投資金額是多少？

答：政府談判目標有兩個，一，讓關稅儘快落地、降低不確定性；二，談判結果希望不高於主要競爭國家，確保產業競爭空間，這個目標「有機會達成」。

台灣政府在談判過程中強調「台灣模式」，與其他國家不同。美方重視台灣能協助其工業化與量產能力，但產業界與政府的共同原則是「立足台灣、根留台灣」，即便產業延伸至美國，核心生產與技術等級仍須以台灣為本，不致出現產業空洞化。

至於談判金額，有外媒曾報導台灣投資美國3,000億美元，但事實上，談判過程中完全沒有3,000億美元這個數字。

傳產在這波關稅與國際情勢變動下，確實承受較大衝擊，整體產業鏈都相當辛苦，政府已經編列韌性特別預算，談判結果底定，即使衝擊未達原先的高推估，政府也不會因此縮減原有的產業支持方案，資源力道不會打折。

問：產業發展最關注的電力供應問題該如何協助？

答：現階段高科技仍有一段穩定發展期，政府會一邊穩固關鍵優勢，一邊為未來轉換做準備。回顧十年前，沒有人能預見今日AI與半導體發展速度，同樣地，能源與電力系統規劃，台電也有盤點，到2030年以前電力供應沒有問題。政府也已開始預作準備，所有規劃都將以「安全」為最高原則，包括核能，目前相關單位都已投入安全評估作業。

