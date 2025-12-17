行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關

行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。

黃健豪指出，閣揆副署權在學理上用來對抗總統權的討論很多，但實務上依民進黨詮釋的憲法只在乎實際的效果，就是行政院長成為立法院的上級機關，因為他擁有一票否決權。他強調，再多的討論與選舉，只要總統同意，都無法超越行政院長的副署權。

對於倒閣機制，黃健豪認為這是完全無意義的手段。他分析，倒閣只是換掉一個聽令於總統的行政院長，然後總統可以解散國會，換來至少兩個月的國會空窗期，重選以後又可以再發動一次大罷免。而過程中總統要再換上誰擔任行政院長，法律上與國會也無關，至於總統本人還是可以繼續我行我素到2028年。

黃健豪表示，賴卓兩人的倒閣說其實就跟這兩年的大罷免亂局一樣，就是希望推翻2024年的立法院選舉結果。但大罷免大失敗的結果，賴清德認為是國民黨、在野黨沒有得到教訓，反而再鼓勵推動倒閣，這樣的理解力也是世界奇觀。他指出，立法院已經實質上再選了一次，而事實上製造麻煩的賴清德和卓榮泰則始終不會有任內改選的可能性。

黃健豪認為，賴清德與卓榮泰造成的憲政僵局，唯一的解方就只剩選舉了。他強調，行政院認為自己不需要尊重再次改選的多數民意，這個憲政僵局持續下去，只能再來交由民意做決定。

