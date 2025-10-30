行政院長至台中舉行非洲豬瘟檢測試劑捐贈 1000支檢試劑可達10萬隻豬隻檢測量

行政院長卓榮泰到台中舉行非洲豬瘟檢測試劑捐贈儀式。

行政院長卓榮泰今(30)日下午南下台中舉行1000支非洲豬瘟檢測試劑捐贈儀式，同時在台中市長盧秀燕陪同下到台中文山垃圾掩掩埋場等處視察。卓榮泰表示，昨天已經成立中央疫調團，積極協助台中市政府共同完成各項精確資料回報、比對，捐贈的1000支非洲豬瘟檢測試劑將可檢測10萬隻豬隻。目前防疫工作的3大原則是：疫情控制在最小範圍、時間控制在最短時間、損害降低在最小的損害。

行政院長卓榮泰感謝基龍米克斯生物、台灣賽默飛世爾公司，免費捐贈1000支非洲豬瘟檢測試劑，讓疫調工作可以更快速進行。政務次長杜文珍表示，此檢測試劑，經過世界動物衛生組織和歐盟實驗室認證，好處是縮短很多時間，一次可以同時做10個豬隻測試。

廣告 廣告

杜文珍表示，一般PCR檢測是一次一豬隻，需要用很多樣品測試，過程會產生誤差，長達5到6小時，但是這個試劑一次全部融入，一次只要3小時，而且一次10豬隻。所贈送的1000支非洲豬瘟檢測試劑，可以做到10萬頭豬隻檢測，檢測量很大。目前優先放在中興大學初塞實驗室及獸醫所進行檢測。

卓榮泰會中同時表示，現在不僅疫調增加，廚餘量都不斷增加，除需投入更多人力，短時間內完成檢疫工作，更要確保資料的精確，第一線同仁的工作是最重要挑戰，中央疫調團將將全力投入人力及所有資源。

卓提到近期禁宰、禁止使用廚餘等措施，造成許多民眾生活生計損害，上午已經邀請經濟部、農業部針對一級從業人員及相關行業的補助方案，迅速提出並實施 ，請業界稍稍寬心，政府已經為人民設想到。這是一次與大自然界的奮戰，大家一起團結面對。

更多鏡週刊報導

黃國昌烏龍爆料再一樁 《鏡週刊》還原國防部防彈衣弊案查證始末

CFO惜敗KT 止步lol世界賽8強

強調「查到哪、講到哪、辦到哪！」落實防疫 台中市長迴避向豬農道歉議題