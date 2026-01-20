行政院關稅記者會敲鑼打鼓 許宇甄批：搪塞農產、汽車問題

行政院副院長鄭麗君今（20）日召開記者會，說明台美對等關稅談判內容。不過國民黨立委許宇甄批評，政院通篇著墨談判團隊辛勞、行政體系配合，卻對人民最關心的關鍵問題避而不談。其中，美國農漁產品、汽車是否零關稅，政府仍以「簽署後再說明」搪塞。

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院YT）

許宇甄質疑，記者會多數內容只是重複已知資訊，不斷宣稱台灣獲得232條款「最優惠待遇」，配額內外皆有優惠。然而，政府大肆宣傳半導體與AI產業大利多之際，美國商務部長盧特尼克卻宣稱不在美國生產的記憶體製造商恐面臨100%關稅，導致國內記憶體大廠股價重挫，投資人恐慌拋售。

廣告 廣告

許宇甄批評，若政府真掌握最優惠待遇的適用範圍，就應清楚說明產業分類、產品清單與條件，而非以口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。她也批評行政院長卓榮泰澄清「2500億＋2500億不是5000億」，要求外界不要混為一談，卻搞錯對象。許宇甄表示，「5000億美元」說法正是出自美國商務部長受訪內容，卓榮泰不敢對美方強硬，卻在國內對媒體與在野黨頤指氣使，若真認為是錯誤訊息應直接向美方抗議，而非對內施壓。

國民黨立委許宇甄。（資料圖／中天新聞）

針對民眾最憂心的農漁產品議題，許宇甄指出，行政院仍以「產業安全、糧食安全」等空話帶過，卻始終不說清楚實際影響。她表示，美方要求鬆綁校園基改食品禁令、以及美豬含萊劑標準是否可能放寬，政府都未正面回應，讓家長與農漁民只能在資訊不對稱下忐忑不安。

許宇甄強調，政府若真有底氣，就應清楚說明談判底線與敏感項目，基改食品不得進校園、美豬含萊劑標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能黑箱操作。她表示，人民要的不是感動式記者會，而是可被檢驗的條款、清楚的清單與守得住的底線。

延伸閱讀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

對美談判完成任務！卓榮泰「愛的抱抱」張惇涵加碼賴清德暖心消夜

台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君曝台積電未來投資布局