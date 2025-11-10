行政院雲嘉南災後復原廠商表揚 慈濟助修繕展現社會暖實力

佛教慈濟慈善事業基金會獲「特優」肯定，由營建處中部營建室主任曾展陞(左三)代表領獎，表彰慈濟在災後重建工作中展現的專業與慈悲。

行政院公共工程委員會11月6日舉辦「雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會」，行政院副院長鄭麗君代表卓榮泰院長頒發感謝狀，向全臺72家投入災後修繕的營造單位致敬。其中，佛教慈濟慈善事業基金會獲「特優」肯定，由營建處中部營建室主任曾展陞代表領獎，表彰慈濟在災後重建工作中展現的專業與慈悲。

今年7月丹娜絲颱風及後續連續8天強降雨重創雲嘉南地區，造成嚴重災損。慈濟基金會第一時間啟動修繕行動，協助受災家庭重建家園，共完成175戶修繕工程，其中臺南122戶、嘉義53戶，並於10月10日全數完工，展現高效率與高品質的執行力。

廣告 廣告

行政院公共工程委員會11月6日舉辦「雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會」，行政院副院長鄭麗君代表卓榮泰院長頒發感謝狀，向全臺72家投入災後修繕的營造單位致敬。

在臺南地區，修繕戶遍及七股、北門、將軍、麻豆、學甲等13個行政區；嘉義則涵蓋水上、嘉義市、義竹、六腳、布袋、大林等12個鄉鎮市。慈濟團隊不畏酷暑與不穩定天候，日夜趕工，與時間賽跑，只為讓災民早日回到安全的家。

此外，慈濟亦善用資源，結合企業力量推動災後復原。由燁輝企業捐贈的30噸「鍍鋅鋁鎂烤漆鋼捲」新型瓦型鋼板，嘉惠嘉義9戶、臺南2戶，為災民打造堅固屋頂，守護生活安全。燁輝企業總經理張振武表示：「我們集團只是化小愛為大愛，希望能讓慈濟更快投入災後修繕，加快重建速度，符合氣候的需求，讓受災鄉親能儘早回到正常的生活軌道」。

丹娜絲帶來破壞，卻也讓社會看見愛的凝聚。從慈濟志工的投入，到燁輝、上鐵等企業的共善支持，再到員工與家族的感恩回響，串起一場「愛的循環」。慈濟不只是修屋，更是修復人心；企業不只是捐材，更是共築希望。

災後復原任務雖暫告一段落，但慈濟的腳步不曾停歇。面對極端氣候挑戰，慈濟將持續與政府、社會各界攜手合作，共同建構臺灣的韌性與希望。

行政院副院長鄭麗君在茶會中表示：「每一片修復的屋頂、每一棟修繕的房屋背後，都承載著工程人無私的奉獻。」她特別感謝包括慈濟在內的所有參與單位，讓「雲嘉南的天再放晴、家再安好」，也讓臺灣人的心團結在一起，成就了屬於臺灣社會的「暖實力」。

廣告 廣告

此次災後復原工作由行政院成立「前進指揮所」，首創公私協力模式，媒合近300家營造廠商投入修繕，並搭配多項補助措施，協助弱勢家庭減輕負擔。慈濟基金會秉持「慈悲喜捨」精神，不僅投入雲嘉南災區修繕，也持續關懷花蓮光復鄉等地災情，展現跨區救援的行動力。

災後復原任務雖暫告一段落，但慈濟的腳步不曾停歇。面對極端氣候挑戰，慈濟將持續與政府、社會各界攜手合作，共同建構臺灣的韌性與希望。

由燁輝企業捐贈的30噸「鍍鋅鋁鎂烤漆鋼捲」新型瓦型鋼板，嘉惠嘉義9戶、臺南2戶，為災民打造堅固屋頂，守護生活安全。

撰文、攝影／慈濟基金會