行政院馬太鞍擴大協調會報》地方與部落意見入席 重建更貼近民心

行政院17日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議，協調會報執行秘書陳金德政務委員主持。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作持續推進，行政院今（17）日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議，邀集花蓮縣政府、花蓮縣議會、光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等地方政府及馬太鞍、太巴塱、阿陶莫等部落代表共同出席，以面對面方式討論，確保地方聲音不被忽略，真正落實「重建從居民的想法開始」的核心精神。

工程會指出，自10月22日行政院成立中央協調會報以來，已分別就災民安置、家園復建、農田再生、河川治理、校園修復，以及產業與觀光振興等面向設置功能分組，持續進行跨部會重建工作。本次擴大會議中，各功能分組報告重要進度與後續推動方向；地方政府與部落代表則提出包含疏散撤離警戒標準、施工揚塵抑制、中繼安置參與方式、紀念公園規劃、光復垃圾場議題及193縣道改善等多項建議，雙方充分交換意見。

協調會報執行秘書陳金德政務委員針對地方關切的議題逐一回應，包括：砂石疏濬堆置場規劃、農地復耕或造林協助、堰塞湖監測資訊公開、工程所帶來空品問題、各項補助的補件與發放進度、中繼屋需求調查及施工進度、災區公共與心理衛生需求、部落長者個別關懷及資訊協助，以及商家與產業的支援措施等。他強調，災後重建不僅是工程與制度的修復，更是生活秩序與信任關係的重建，行政院將以居民為本，加速跨部會重建腳步。

陳金德也指出，復原重建過程中，仍會遭遇天然災害的挑戰，因此，災害防救計畫必須具體可行。他特別提醒實際執行災害疏散撤離計畫的花蓮縣政府，必須儘速重新檢討並調整相關內容，使疏散撤離標準與程序符合鄉鎮市公所實際運作，避免計畫與現場脫節。中央將督導並協助地方政府，透過跨機關合作與制度精進，建立具可操作性且讓民眾安心的防災撤離機制。

工程會表示，行政院已於12月16日設立光復工作站，作為中央深入地方、即時協調的前進據點，另每季於行政院召開擴大會議，讓地方政府與部落代表直接參與討論，傾聽在地聲音、強化政策透明度。未來，行政院將持續以公開、務實、有效率的方式，陪伴光復鄉及周邊災區一步步邁向安全、韌性與永續的復原之路。

此外，為深化與地方的溝通與合作，行政院預計於12月23日，在光復國小舉辦災後復原跨部會說明會，向當地居民與各界公開說明目前重建進度與方向，並蒐集居民回饋，作為未來重建方案的重要參考。

