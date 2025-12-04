即時中心／黃于庭報導

台美關稅暫時性稅率20%，談判團隊持續與美方磋商，爭取稅率調降、不疊加，國人也高度關注談判進度。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日鬆口，表示台灣將「幫美國訓練勞工」，最終將整體供應鏈轉移至美國。對此，行政院發言人李慧芝今（4）日表示，若企業赴美生產，在當地訓練勞工是很自然的事。

根據《路透社》報導指出，台美雙方正在進行新協議磋商，台灣預計承諾「訓練美國勞工」，學習相關半導體製造技能，以換取降低暫時性稅率20%。不過，經貿總談判代表楊珍妮隨即否認該傳聞，表示並未談及訓練美國勞工一事。

廣告 廣告

針對盧特尼克不同說法，是否為關稅新條件？李慧芝回應，楊珍妮日前說過，目前台美磋商中雙方沒有對此交換意見，不過企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

至於盧特尼克受訪時提及，台灣在美投資總額達到3000億美元，達成協議後還會更高。李慧芝則說道，該筆半導體投資金額，並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光、德州儀器，先前已經宣布投資美國的半導體公司。



有關台美關稅的談判進度，李慧芝強調，行政院台美經貿工作小組秉持總統跟院長指示，全力推進對美談判跟磋商，也爭取對我國合理且有利的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，有新的進展會適時跟國人說明。

原文出處：快新聞／行政院鬆口了！外傳助美「訓練勞工」換降關稅 最新談判進度曝光

更多民視新聞報導

又咆哮！黃國昌狂問「Brussel多遠妳知道嗎？」 網讚她冷靜應對

賴清德接受《紐時》專訪重申防衛決心 學者盛讚：台美連結愈來愈強

網紅「533萬泰達幣」被搶！驚險綁架過程全曝光

