行政院「不副署」反制財劃法 黃國昌：連蔣中正都不敢用這方式沒收法律

《財劃法》修正三讀後，行政院長卓榮泰隨即提出覆議，遭立法院否決，不過府院經討論後，擬以不副署、法律不公布處理。對此，民眾黨立法院黨團今（15）日舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌批評，這是對民主制度最嚴重的踐踏，即便是蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。

黃國昌表示，距離上次心情如此沉重是11年前，當時他還是中研院研究員，參與一個連署，告訴馬政府已經跨越憲政民主紅線，沒想到如今民眾黨團必須在立法院前面，以非常沉痛心情發表聲明，希望賴清德懸崖勒馬，不要當台灣民主罪人，而歷史會記得這一天，民進黨接下要承擔所有歷史責任。

廣告 廣告

黃國昌直言，賴清德領導的行政權將架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身，行政院長和總統聯手以不副署、不公布方式，推翻國會依法三讀通過的法律，是對民主制度最嚴重的踐踏，即便是蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。

而民眾黨團也發表聲明，首先他們認為副署制度的憲政意義不容扭曲，憲法第37條規定，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署，我國歷來大法官解釋如第419號、第627號解釋，都認為行政院院長的副署，是針對總統的權力制衡，大法官黃茂榮在釋字第735號解釋的協同意見書更直陳，總統之職權依上開規定，受到應有行政院院長之副署的制約，且行政院應對立法院負責，因此副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。

民眾黨團指出，依照憲法增修條文第三條的規定，行政院院長如認為立法院通過的法律窒礙難行，可以移請立法院覆議，覆議失敗，行政院院長應即接受該決議，這麼簡單清楚的規定，為什麼會變成行政院院長可以透過「不副署」來翻盤、不認帳？如果行政院院長可以「不副署」三讀通過而且覆議失敗的法律，憲法所設的「覆議」制度還有什麼意義？行政院院長乾脆以後都不用覆議，直接透過不副署的方式來讓國會三讀通過的法律消失，行政院還需要對立法院負責嗎？行政院院長要不要乾脆自己當立法者算了？

民眾黨團提五點要求，行政院長必須依憲法副署國會三讀通過的法律；總統必須依法公布國會三讀通過的法律，另外行政部門必須依法執行國會通過的法律；以及總統或行政院長立刻停止破壞權力分立體制，尊重國會立法權、預算審查權和人事同意權；最後他們批評，此種毀壞民主憲政、踐踏法治原則、實施專制獨裁的行為，終將必須接受民意的懲罰與歷史的審判。

更多風傳媒報導

