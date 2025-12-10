行政院「公布不執行」外界吵翻天...莊翠雲詢答：院版財劃法應盡速付委...「藍白版本有富者更富問題」郭國文喊話：這些要多和媒體、藍白說明

立法院今（10日）召開財政委員會，審查「財政收支劃分法修正草案」，民進黨立委郭國文針對近日行政院稱財劃法「公布不執行」質詢財政部長莊翠雲，提到外界爭論副不副署、公不公布，部長自己也是副署人之一，現在僵局如何處理？莊翠雲則呼籲，院版財劃法應盡快付委審查，今年3月藍白版本的確存在「富的更富」問題。郭國文也直言，這些話部長都要多跟媒體、藍白說明，連工商團體都看不下去了，真的要請部長費心思去處理。

廣告 廣告

郭國文表示，有關於財劃法，現在外界陷入副不副署、公不公布、執不執行的問題，要提醒一下

莊翠雲部長自己也是副署人之一，問題一定要搞清楚，連工商團體都看不下去；過去已強調，在野黨的方面要去慎重溝通，請問部長現在僵局如何處理？



莊翠雲回應，行政院是經過跟相關地方政府多次討論且參酌各專家學者的意見後，提出院版財劃法，他們認為院版財劃法應盡快審議，趕快把已經走偏的火車導正回來，而不是一修再修、二修三修。



郭國文指出，就行政院版本和之前通過的藍白版本比較，藍白版本的相關指標其實過度粗糙，上次請審計部做藍白三次惡修所可能造成的結果，報告顯示人口數字營業額佔75%對人口較多及商業發展的都會區比較有利，對財力較弱的農業縣市不公平，城鄉差距恐難縮減。



郭國文再指，事權的部分並未納入考量調整當中，導致行政效能低弱、資源重複或浪費，這些都是審計部的看法，再加上現階段舉債額度可能超過15%可能違憲，全部都是問題。



郭國文質疑，相對比較好的版本為何送不出去，難道沒有其他方法？是否窮盡洪荒之力去跟在野黨做溝通？



莊翠雲表示，他們都有去溝通，這部分還是希望院版財劃法能夠付委盡快審查，大家都可以來討論，今年3月12日公布的財劃法確實有委員說的問題存在，第一，錢權下去事權沒有同時做調整；指標相當粗略，人口加上營利事業營業額的分配達到75%如此高，偏重在工商發達的城市，讓富的更富。



莊翠雲指出，尤其農業縣市沒有獲得很好的支持，但在院版裡面，對於農林漁牧的人口產值都給予指標來加成計算，不能抹滅這些縣市對於國家糧食、國土保育的貢獻，政府都應給予回饋，讓他們能做更好的處理。



郭國文直言，部長這些都要常跟媒體、藍白說明，即便現有版本對工商發達的縣市有利，但連工商團體都看不下去這些情況，真的要請部長費盡心思去處理。

(圖片來源：國會頻道)

更多放言報導

黨內人士質疑郭國文兼任台南市黨部主委「卻為賴瑞隆站台」！徐國勇：地方黨職人員應遵守黨務中立

卓冠廷有黨公職不能表態初選...黨內人士質疑郭國文兼任台南市黨部主委「本月卻為賴瑞隆站台政策說明會」