行政院：台中市盧秀燕市長誤將「0-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆

照片：行政院

行政院發言人李慧芝九日表示，有關台中市盧秀燕市長誤將「0-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆，其實「0-6歲國家一起養」政策從二零二一年推動以來，二零二四年進入2.0版，政策內容包括「育兒津貼」、「擴大平價教保服務量」提高公共化及準公共托育量能、「托育補助」，今年並開始推動「生育給付每胎補到十萬」，以及「彈性育嬰留停以日申請」等，希望協助協助年輕一代敢婚、願生、樂養。

至於校園營養午餐，中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近十餘年每年都補助二十一億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育、認識在地食材等，兩者不論政策目的、方向與內容都各有不同，地方政府應該都很熟悉。

李慧芝指出，有關地方財源，行政院去年依照新版財財劃法，編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加四一六五億元，整體來到八八四一億元，較去年大幅成長百分之八十九，再加上補助款等等，中央挹注地方的整體財源已超過一點一兆，而中央政府今年度總預算則必須舉債近三千億元。

由於地方財源大幅增加，包括行政院、主計總處、財政部及國發會已多次與地方政府說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

李慧芝舉例，今年度台中市政府獲配的中央統籌分配稅款達七五零餘億，比去年四四零餘億增加三百餘億，成長幅度將近百分之七十今年度獲得的中央挹注更超過一千億，增幅超過百分之十六，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。

李慧芝也表示，由於新版財劃法水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差，李慧芝強調，唯有中央與地方攜手共同合作，國人才能獲得最完善也最全面的照顧。