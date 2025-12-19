行政院：尊重憲法法庭決定 樂見民眾聲請釋憲案進入救濟程序

行政院發言人李慧芝。資料照片



憲法法庭今（12/19）認定《憲法訴訟法》修正案違憲失效。行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

更多太報報導

台北車站M7出口「有人丟煙霧彈」 1人無生命跡象送醫搶救

揭露營造業職災！洪申翰點名兩大龍頭 明年砸6億啟動職場減災

溺水自救！憲法法庭宣告《憲法訴訟法》「藍白立委版」違憲 判決理由曝光