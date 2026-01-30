行政院：政院版國防特別條例才能真正建立國防所需戰力

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院今（30）日召開本會期最後一次院會，民眾黨版國防特別條例草案於立法院會中付委審查，而政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案仍未列入議程。行政院發言人李慧芝表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行；政院版國防特別條例必須付委審查，才能真正建立國防所需的戰力。

立法院今日召開本會期最後一次院會，針對立法院將民眾黨版軍購條例草案付委，李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使臺美軍購窒礙難行，更嚴重影響臺灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在臺美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升臺灣國防自主防衛量能；民眾黨版完全不具備這些特性，因此，政院版必須付委審查，才能真正建立國防所需的戰力。

立法院今（30）日召開本會期最後一次院會。（記者郭曉蓓攝）