行政院「穩定物價小組」會議》春節供應充裕、價格平穩 汽柴油凍漲、天然氣不調價

行政院「穩定物價小組」會議。 圖：行政院提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 農曆春節即將到來，行政院今（9）日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平交易委員會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品與服務，以及重要民生物資的市場供需與價格情勢，落實各項穩定措施，確保供應充裕、價格平穩。

行政院並責請經濟部協調國營事業配合穩定物價，包括中油公司汽、柴油價格於春節期間（2月16日至2月23日）只跌不漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底前不調漲；中油直營加油站春節期間洗車服務維持原價格。台糖公司則於自有通路蜜鄰超市推出平價商品專區，涵蓋有機米、食用油及安心豚豬肉等多項民生商品，優惠實施至2月底，讓民眾歡心採買、喜迎新春。

廣告 廣告

為因應春節團圓聚餐需求大增，農業部提前參考往年供應及近日市場供需情形，加強產銷調度，增加重要畜禽產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等增加7%至24%；蔬水果增加24%至31%；水產品增加31%；花卉增加140%，確保年節熱銷食材供應無虞。

考量春節假期國人休閒旅遊活動熱絡，將進一步帶動觀光景點餐飲消費，行政院責請農業部強化市場量價監測，並密切與各地產銷團體聯繫，適時調配供應市場貨源，滿足各地消費需求，維持價格平穩。

經濟部調查顯示，超市、量販店及傳統市場熱銷年菜如佛跳牆、雞湯、年糕、蘿蔔糕等價格整體平穩。行政院已責成經濟部持續監測價格變動，若發現異常即時協調業者因應；公平會則密切關注年貨重要通路及商圈、美容美髮、汽車美容等民生服務市況，若有異常即啟動調查。

經濟部並與通路業者保持密切聯繫，鼓勵設立平價專區或優惠專區，目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康超市等主要通路，皆已設置優惠專區或以貨架標示折扣，提供民眾多元選購選擇。

台糖公司民生用小包砂糖（1公斤）及沙拉油（3公升）零售價維持不變，進一步減輕民眾年節開支負擔。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

姚文智示警：世紀血案只是「開端」 中國文化戰爭鎖定台灣選舉與歷史記憶

楊宏基觀點》補票失敗？！中共人大會議「未處理」張又俠、劉振立：政局異常的權鬥信號