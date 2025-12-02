行政院：立院要求總統「即問即答」國情報告 已違反憲政分立

行政院版《財劃法》修正草案近日在立法院程序委員會遭到封殺，程序委員會今日(2日)中午再度開會，除了再度暫緩政院版財劃法列案外，行政院提出的新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》也遭藍白陣營人數優勢下被暫緩列案。

在野黨主張，針對國防特別預算案，應安排總統赴立法院進行國情報告，並採「即問即答」方式進行。

行政院發言人李慧芝表示，立院所要求總統國情報告方式，已牴觸憲法權力分立原則，並與憲法法庭去年(2024年)作成的「113年憲判字第9號」判決相違背，因此對立院再度提出違憲要求並阻擋排案，行政院深感不解與遺憾。

李慧芝指出，當前中國對台及印太地區的軍事施壓不斷升級，各國皆因應情勢強化國防部署。台灣作為區域和平的關鍵行為者，除持續與理念相近國家合作維護穩定，也必須自主提升防衛能力並推動國防產業發展。賴清德總統已表明，願在合乎憲政程序下赴立院說明特別預算；行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家、沒有國哪有黨」，呼籲朝野回到憲政軌道，以國家利益為優先。(編輯：宋皖媛)