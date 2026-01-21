行政院：結合公民力量 拚淨零轉型臺灣模式

記者吳典叡／綜合報導

政府持續推動淨零轉型，行政院今（21）日指出，國科會推動「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」，成果令人感動，為讓相關成果導入政府施政，行政院已成立「淨零轉型社區驅動的統籌平臺」，將在明（22）日總統府氣候變遷對策委員會報告，盼持續結合公民力量，走出淨零轉型的臺灣模式。

「公民社會的淨零沙盒實驗–社區到政策的雙螺旋」成果交流會於今日上午在政大公企中心舉行，此次會議由國科會攜手經濟部與環境部聯合舉辦。行政院副院長鄭麗君致詞表示，期許各部會未來在推動淨零科技創新的過程中，可系統性地納入公民參與經驗，依此為參考，作為政策設計與規劃的重要基礎。

廣告 廣告

國科會表示，淨零沙盒計畫自去年起，由具實績的沙盒試點團隊（大沙盒），結合學研團隊與業界專家進行輔導，協助具潛力的團隊逐步深化構想，再以「育成團隊」（小沙盒）機制，形成「大帶小」的公民參與與協作推動模式，使執行成果逐步銜接後續政策推動與制度化擴散。藉此讓愈來愈多的民間團體累積經驗，進而成為各部會推動「科技創新」與「社區驅動」策略時的協力夥伴。

為擴大社區氣候行動的影響力，國科會特別強化跨部會的協作機制，與經濟部合作推動企業媒合，搭建民間團體與企業間合作管道，共同推動淨零商業模式，推進減碳產業鏈與企業社會責任（ESG）；並與環境部共同培育「第三方中介組織」，透過中介組織具備的技術、整合以及社區與政策溝通的能力，成為社區銜接淨零路徑的關鍵行動者。

國科會表示，此次成果交流會展示透過公民參與與沙盒推動，形塑具在地特色的淨零實際行動、勾勒淨零行動政策藍圖、在地實踐的完整路徑，說明由下而上參與治理的成果，深化臺灣在淨零科技研發與社會治理整合推動上的科技外交能量。

國發會主委葉俊顯說明此次成果交流會的重點。（記者吳典叡攝）

分組主講人說明民間版的「社區驅動」行動構想。（記者吳典叡攝）

此次成果交流會展示透過公民參與與沙盒推動，形塑具在地特色的淨零實際行動等成果。（記者吳典叡攝）

透過中介組織具備的技術、整合以及社區與政策溝通的能力，成為社區銜接淨零路徑的關鍵行動者。（記者吳典叡攝）