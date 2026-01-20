行政院：臺美對等貿易協定簽署文本將送立院審議
記者郭曉蓓／臺北報導
行政院副院長鄭麗君率團赴美關稅談判取得重大成果，行政院今（20）日舉辦「臺美關稅談判說明記者會」，鄭麗君表示，「臺美對等貿易協定」（ART）預計數週後簽署，文本將送立法院審議，政府盼以臺灣模式支持產業國際布局，這並非供應鏈外移，而是臺灣在美國進一步擴大產業實力。行政院長卓榮泰表示，政府已經啟動民眾與產業溝通，也請金融機構主動提供業者金融支持服務，後續盼國會能完全掌握正確資訊，讓行政立法兩院在對等關係下展開合作。
臺美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成臺灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及臺灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。
行政院今日召開「臺美關稅談判說明記者會」，卓揆、行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、國發會副主委詹方冠及行政院發言人李慧芝出席，說明臺美關稅談判過程、重要成果及未來展望。
卓揆表示，今日是賴清德總統上任第20個月，鄭麗君有一半時間都在準備談判，他深深感受到鄭麗君在談判過程的壓力，承受兩國國家利益在做最終的折衷協處，但做得相當好。臺美談判準備的條文內容，跟其他國家比較確實豐富、面面俱到，外界認為臺灣已經取得比較好的戰略地位，不過往後也還有「臺美對等貿易協定」要繼續談判。
卓揆也澄清，2500億美元是臺灣企業自主直接投資、2500億美元是政府運用信用機制保證。政府以信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元的企業授信額度，並非企業投資額度，不能再加總成5000億元，以免造成後續談判困擾。
卓揆提及，此次為因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，府院合作下，在臺美經貿談判過程中端出具體且具戰略高度的「黃金計畫」，副總統蕭美琴提出以「Golden Plan」為名，並以閃亮設計、放置最明顯位置，確保美方決策高層能迅速掌握內容重點。政委楊珍妮也曾就計畫內容進行說明，協助美方理解臺灣在產業結構、投資動能及供應鏈角色上的戰略價值。
鄭麗君表示，臺灣確定獲得兩項最優惠待遇，包括對等關稅降為15%且不疊加，是美國主要逆差國中最惠待遇，與歐盟、日本、韓國稅率相同；以及針對美國232調查下的半導體及其衍生品相關關稅，雖然該關稅還未正式底定，但美方承諾會給臺灣最優惠的待遇，是全球第一個優先取得半導體關稅免稅配額，以及配額外的最優惠稅率。
鄭麗君表示，經過這次談判，臺灣的稅率將與主要競爭國拉到齊平，位於相同立足點，有利於傳統產業輸美的競爭力，包括工具機、機械產業、醫療產業等。至於半導體關稅部分，無論如何，臺灣確定取得「配額內免稅、配額外仍然享有優惠關稅」的最惠待遇，若屆時優惠關稅稅率小於15%，也有「從其低」的但書。
針對協議簽署進度，鄭麗君表示，這次也在美國商務部簽署了臺美投資MOU，也向美國貿易代表署確認預計數週後，將再和美國貿易代表署簽署臺美對等貿易協定。待兩份協議都簽署完成，便完成最後一哩路。協議內容包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關議題，也包括雙向投資，除了臺灣對美擴大投資，美方也承諾擴大在臺投資；盼以臺灣模式支持產業國際布局，但這並非供應鏈外移，而是臺灣在美國進一步擴大產業實力。
針對美國最高法院預計發布下一批裁決，其中包括川普對全球加徵大規模關稅的合法性問題，卓揆表示，美國最高法院的判決衝擊應該是多多少少都有，但一定要等判決確定後，政府後續才有磋商、因應的可能性。
卓揆表示，依據條約締結法協定需要國會同意，因此政府將向國會說明，這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明，也誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。
楊珍妮表示，上週與美方簽署投資MOU的時候，有朋友跟業者寫信給她稱，回來可以放心休息，可以聚餐了，自己則告訴他們「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。臺美雙方正進行對等貿易協定文本草案進行最後檢視核對工作，臺美對等貿易協定將有助我國經濟與貿易政策全面接軌國際，可強化經濟安全、供應鏈、永續繁榮，並鞏固民主陣營在科技創新與經濟發展的領先地位。
行政院今日舉辦「臺美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等官員出席。（記者郭曉蓓攝）
