行政院：面對中共單邊挑釁 政府會做好萬全準備

記者郭曉蓓／臺北報導

中共今（29）日在我國周邊發動針對性軍事演習，行政院發言人李慧芝表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態，行政院長卓榮泰已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全；面對中共單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

李慧芝指出，臺海及印太區域的和平穩定是國際社會的共識，然而中共過去數月間，持續侵擾我國周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅；行政院除表達嚴正譴責外，也再度呼籲中共即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定。

卓揆下午出席「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，會前受訪表示，中華民國政府嚴厲的要求中共當局應該停止所有的演習，如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其次，凡在我中華民國臺灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中共當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中共必將成為國際公敵。

卓揆指出，中共刻意挑在此時舉行這種惡意的演習，正足以證明兩件事情：第一，中共正無所不用其極地用盡各種手法，在分化我們，在造成我們社會的對立，國人必須明察，大家必須冷靜；第二，這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中共還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

行政院長卓榮泰今日出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，並於會前回應中共軍演議題。（行政院提供）