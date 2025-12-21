行政院12／23辦理馬太鞍災後復原說明會 廣納地方意見

行政院12／23辦理馬太鞍災後復原說明會，說明會會議議程。（工程會提供）

記者陳建興／台北報導

為確保馬太鞍堰塞湖災後復原工作能符合地方實際需求，行政院訂於12月23日（星期二）下午2時至5時，在花蓮縣光復國小演藝堂舉行說明會。本次會議旨在建立中央與地方的直接溝通平台，誠摯邀請受災鄉親及地方人士出席，針對重建規劃提供建言。

行政院工程會指出，災後重建不應僅侷限於工程施作，更需納入在地居民的觀點。目前行政院已編列特別預算加速推動復原計畫，希望透過此次說明會，讓居民了解目前的進度與規劃方向，並廣泛蒐集地方建言，作為後續執行計畫的重要參考。

為了讓會議進行更有效率並兼顧各方聲音，說明會將採取登記發言制。現場將於會議開始前發放發言序號牌，每位登記民眾發言時間為3分鐘。若因現場時間有限未能發言，主辦單位也提供書面意見單，確保每一份寶貴意見都能完整紀錄，並由相關部會彙整回覆。

說明會當天將由行政院相關單位代表出席，針對地方關切的問題進行面對面說明與回應。工程會表示，充分的溝通是重建工作順利推動的基礎，希望藉由此次會議凝聚共識，讓馬太鞍的災後復原工作更臻完善，貼近民眾期待。