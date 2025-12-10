行政院2025人權日國際研討會 匯聚西、德、韓、立、波、捷專家深化臺灣轉型正義與全球對話

行政院於12月9日至10日舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：臺灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，邀請西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭及捷克等國專家學者，與臺灣展開深度交流。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 為響應12月10日國際人權日，行政院於12月9日至10日舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：臺灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，邀請西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭及捷克等國專家學者，與臺灣展開深度交流，兩日共吸引約400人次參與，現場交流熱烈。

研討會開幕由林明昕政務委員致詞。林明昕表示，當全球民主面臨新挑戰，臺灣願與國際夥伴共享面對威權遺緒的經驗，並持續深化民主韌性。林明昕引用國際指標指出，美國「自由之家」2025年度報告中，臺灣在195個國家中自由度排名亞洲第二，今日臺灣能成為亞洲最堅實的民主國家之一，要感謝眾多民主前輩的犧牲與堅持，民主成果得來不易，也更需持續守護。

廣告 廣告

本次研討會分為5場專題研討與1場論壇，涵蓋歐洲與亞洲多國案例。首場聚焦西班牙《民主記憶法》如何透過辨識失蹤者、移除威權象徵與開放檔案，使記憶工程成為民主改革的核心力量；德國場次則討論戰後面對納粹與東德雙重極權記憶，在世代更迭與政治極化下，年輕世代出現疲乏，如何以創新方式持續推動歷史記憶。

韓國場次特別提到2024年12月3日緊急戒嚴事件，顯示威權政治的再臨與我們如此接近，但韓國民間社會自發性抵抗，展現了轉型正義迄今為止所累積的成果，未來應加強真相調查機構獨立性、擴大公民教育並將人權教育制度化。

立陶宛分享1990年脫離蘇聯後，透過補償受難者、清除威權象徵，將政策轉化為歷史記憶載體；波蘭與捷克場次則強調跨國教育專案與口述歷史計畫，如何吸引年輕世代參與，讓極權記憶在不同世代間持續對話與傳承。

行政院人權及轉型正義處表示，自2022年以來，每年國際人權日均舉辦研討會，促進當前人權議題討論。面對威權遺緒未散與全球資訊戰更加複雜的當代，各國均面臨如何記得歷史與避免威權復甦的共同挑戰，轉型正義不僅是歷史課題，更是鞏固民主的漸進工程。

人權處強調，本次研討會的跨國交流，突顯出檔案治理與公開透明是民主韌性的基礎，被害者權利回復與歷史真相還原是社會和解的前提，而青年世代與公民社會的廣泛參與，則是推動改革的關鍵力量。臺灣位處東亞第一島鏈的前沿，將持續深化與歐洲及亞洲民主夥伴的合作，透過政治檔案整理開放、研究合作與人權教育推廣，與國際社群共同推動更具包容性與韌性的民主文化。

本次研討會呈現臺灣積極推動轉型正義、保存歷史記憶與深化人權教育的努力，同時讓國際社會更加理解臺灣在民主化歷程中，面對威權遺緒與不同歷史記憶敘事時的挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中日雷達照射爭議升溫 日本承認有通報但稱「資訊不足」

楊宏基觀點》溫水煮青蛙的「第四次台海危機」？！中國海軍大規模部署的區域緊張與挑戰

行政院於12月9日至10日舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：臺灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，邀請西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭及捷克等國專家學者，與臺灣展開深度交流。 圖：行政院提供

行政院於12月9日至10日舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：臺灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，邀請西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭及捷克等國專家學者，與臺灣展開深度交流。 圖：行政院提供

行政院於12月9日至10日舉辦「2025人權日國際研討會」，政務委員林明昕開幕致詞。 圖：行政院提供

行政院於12月9日至10日舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：臺灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，邀請西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭及捷克等國專家學者，與臺灣展開深度交流。 圖：行政院提供