行政院2026賀卡亮相！卓榮泰曝：「台灣最美聖稜線」融入矽晶圓元素

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（31）日指出，行政院此次寄給國際友人們的2026新年賀卡，以「台灣最美聖稜線」為主題。(圖/翻攝卓榮泰臉書)

2025年進入倒數，行政院長卓榮泰今（31）日也在臉書發文指出，2026幾小時後就要到來，祝大家新年快樂，在這個快速變動的世界，好在有你鬥陣 tau-tin 前行。

卓榮泰並指出，行政院此次寄給國際友人們的2026新年賀卡，以「台灣最美聖稜線」為主題，將雪山山脈的壯麗稜線轉化為現代感幾何層峰，並融入矽晶圓元素，象徵從台灣科技實力出發，政府與人民共同努力，一點一滴形塑守護國家的群山意象。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰今（31）日指出，行政院此次寄給國際友人們的2026新年賀卡，以「台灣最美聖稜線」為主題。(圖/翻攝卓榮泰臉書)

​卓榮泰表示，這次有個小巧思，是夾附吳峻德攝影師拍攝的「雪山聖稜線」實景照片，將新年祝賀化為「打造台灣世界級山海旅遊名片」的具體實踐，期盼國內外好友一打開賀卡，就能夠感受到最誠摯的祝福與邀請。

行政院長卓榮泰今（31）日指出，行政院此次寄給國際友人們的2026新年賀卡，以「台灣最美聖稜線」為主題。(圖/翻攝卓榮泰臉書)

​卓榮泰說，「台灣最美聖稜線」也延伸到行政院牌樓的設計，嘗試跳脫傳統元旦「對仗、押韻」的形式，以「歡迎旅人 為山林而來」Explore Taiwan’s Natural Beauty 向國際友人發出邀請，親身感受台灣山林之美。2026我們一起拚，讓世界走進台灣。​

行政院長卓榮泰今（31）日指出，行政院此次寄給國際友人們的2026新年賀卡，以「台灣最美聖稜線」為主題。(圖/翻攝卓榮泰臉書)

更多三立新聞網報導

「發揮國家力量支撐國軍」卓榮泰籲儘速通過國防特別條例：捍衛自主安全

反制停砍年金公教法案 行政院：遞狀聲請釋憲及暫時處分

國防特別預算再被封殺！行政院：中國正進行挑釁軍演，立院更應團結一致

藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 綠委開轟：不為台灣人發聲

