行政院7名中選會提名人選出爐！ 台灣民意基金會游盈隆任主委

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任中選會主委。（圖：張柏仲攝）

行政院今（22日）公布7名中央選舉委員會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。

中選會6名委員任期在11月屆滿，目前僅有4名委員，國民黨立法院黨團日前推薦4名人選，包括輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博，以及中華科技大學校長李禮仲；民眾黨團則推薦2名人選，分別是政治大學公共行政系名譽教授江明修、東吳大學政治系教授蘇子喬。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝今指出，國民黨及民眾黨11月初向政院提出推薦名單，院長卓榮泰在審酌後，7位提名人選已臻確定。除了正副主委由游盈隆、胡博硯擔任；其他5名提名人選分別為黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝表示，另因前中選會蒙志成前委員已於今年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。