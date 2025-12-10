行政院CEDAW第5次國家報告 明年7月邀國際專家審查

（中央社記者賴于榛台北10日電）今天是世界人權日，行政院今天公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第5次國家報告，預計明年7月邀請國際專家來台審查CEDAW台灣第5次國家報告。

聯合國大會1979年通過「消除對婦女一切形式歧視公約」（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW），並於1981年正式生效，其內容闡明男女平等享有一切經濟、社會、文化、公民和政治權利，締約國應採取立法及一切適當措施，消除對婦女的歧視，確保男女在教育、就業、保健、家庭、政治、法律、社會、經濟等各方面享有平等權利。

廣告 廣告

台灣在2009年起每4年針對CEDAW提出國家報告，並於2011年訂頒「CEDAW施行法」，將CEDAW國內法化。行政院性平處今天透過新聞稿表示，行政院政務委員林明昕日前主持「行政院性別平等會第34次委員會議會前協商會議」，會中通過CEDAW第5次國家報告，現已對外公布。

性平處指出，林明昕會中強調，CEDAW是台灣目前執行最完整、提交次數最多的人權公約，透過此次國家報告，能展現台灣在促進婦女權益與推動性別平等各人權面向上的具體成果，朝國際人權標準邁進，也讓世界看見台灣在性別人權領域的努力與進步。

性平處表示，此次國家報告主要呈現2021年至2024年間台灣在消除婦女歧視、提升婦女人權以及促進性別平等的重要成果，包括2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數評比，台灣成績全球第6名，亞洲第1名；台灣性別平等表現優於全亞洲，同性婚姻合法化後，2023年擴大保障跨國婚姻與收養權，完善同性婚姻權利；2024年立委女性比率達41.6%，亞洲最高。

其餘推動CEDAW的其他具體進展部分，性平處說，包含提升女性決策參與比率、提出「台灣少子女化對策計畫（110-113年）」2期，提供「0歲至6歲國家一起養」、建立「雙就業、雙照顧」的友善家庭職場、消除性別刻板印象及打造性平教育環境、婦女健康及友善生養配套等；制定「跟蹤騷擾防制法」，及修訂性平3法、數位性暴力防治4法及「家庭暴力防治法」，全方位強化台灣性別暴力防制體系等。

性平處表示，台灣並非聯合國會員國，但審查會議的議程規劃仍參照聯合國CEDAW委員會的報告審查程序，且為確保審查品質，也預計在2026年7月，邀請5位具豐富經驗的國際審查專家共同參與審查台灣CEDAW第5次國家報告，並提出專業建議。（編輯：蘇志宗）1141210