行政、立法兩院為財劃法互鬥！民團列「5大理由」呼籲賴清德總統召開財政國是會議

「台灣經濟民主連合」今（19）日拜會民進黨中央黨部，呼籲身兼黨主席的賴清德總統召開財政國是會議「用更大的民主，化解民主的紛爭」，希望《財政收支劃分法》法案再修正，以解決行政院與立法院的衝突。

台灣經濟民主連合會長賴中強說明建議賴總統召開財政國是會議的五點理由：

第一、因應《財劃法》再次修正，避免政府因屈從藍白黨人的無理補助要求，違反《公共債務法》15%舉債上限，違法超額舉債，遭國際信評機構調降台灣主權信用評等，影響企業與銀行籌資，損害企業勞工、股東與全體國民經濟利益。

第二、因應《財劃法》再次修正，避免地方大幅膨脹的統籌分配稅款與補助款，排擠各項國民社會福利給付。

第三、因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題。全民健保估計每年有700億元財務缺口，勞工保險潛藏負債13.5兆元。

第四、因應《不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例》，包括「台灣之盾」（T-Dome）所需之財，包括攻擊型無人機、無人艇、台版鐵穹防空系統在內的《不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例》，總預算1兆元，7年平均每年需要1428.6億元。

第五、因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等新社福改革所需之財源。

台灣公民陣線執委羅宜指出，面對此一嚴峻情勢，民間社團呼籲賴清德總統廣納雅言，慎思如何依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制，呼籲賴總統優先推動與召開財政國是會議，以總統統籌國家大政方針的全局視野，讓全體國人理解當前國家面臨內外情勢的整體財政需求與困難，廣邀各界會商，形成國人多數意見，再以總統協調五院的高度，懇切溝通，說服各界採納財政國是會議的結論。

