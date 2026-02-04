行春六堆好事連連！新春福袋抽黃金 花田美拍、精彩展演一次玩

【互傳媒／記者 范家豪／內埔 報導】 為迎接馬年到來，客家委員會客家文化發展中心推出「2026六堆客家文化園區春節活動」，以「行春六堆，好事（Horse）連連」為主題，巧妙結合「馬（Horse）」與客語「好事（hoˋsii）」諧音概念，規劃一系列年節限定的展演、體驗與好康活動，邀請民眾春節期間走進六堆，感受最有年味的客家文化。

▲2026六堆新年福，祥獅獻瑞演出互動熱絡。（圖／記者范家豪）

活動今（4）日舉辦宣傳記者會，由客委會客發中心主任謝勝信率領中央與地方機關、學界及各界代表共同揭幕，以祥獅獻瑞、炮竹報喜與「好事連連」新春福袋亮相，為活動暖身造勢。

▲2026六堆新年福，客家剪紙藝術(左起鍾慶鎮鄉長、劉仕彩委員、謝勝信主任、鍾佳濱服務處代表、黃啟仁委員、蘇清泉服務處代表、楊瑞霞主任委員、簡明雄副主任及剪紙老師陳榮光) 。（圖／記者范家豪）

謝勝信表示，六堆客家文化園區交通便利、環境開闊，結合客家意象建築與綠意水景，是南來北往最佳走春據點。今年春節自初一至初五天天有活動，推出十大亮點，包括新春福袋抽黃金、藝文展演、花田迷宮美拍、親子講客闖關、客家手作DIY、蒸發粄迎好運、福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，讓民眾吃得開心、玩得盡興。

▲2026六堆新年福，蒸發粄開蒸籠(左起簡明雄副主任、鍾佳濱服務處代表、楊瑞霞主任委員、蘇清泉服務處代表、謝勝信主任、黃啟仁委員、劉仕彩委員、鍾慶鎮鄉長) 。（圖／記者范家豪）

藝文演出陣容堅強，集結顏志文－山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、火焰蟲電音樂團等客家音樂人，搭配舞獅跳樁、電音三太子、武術、雜耍與親子互動表演，五天共20場節目，場場精彩。

▲2026六堆新年福，開幕式合影。（圖／記者范家豪）

此外，每日限量200個「好事連連」新春福袋，每袋200元，內含客家文創、六堆物產，並隨機放入價值逾6,000元的純金小金豆，每天都有幸運得主。園區也同步推出花田迷宮、小馬造景與新春市集，適合全家走春拍照。活動詳情可至六堆客家文化園區官網及粉絲專頁查詢。