行春開運過好年 瑞馬迎春來府城走古蹟、逛文學館

▲馬年新春，文化局誠摯邀請全國民眾來到府城走春，走進古蹟、文學館與紀念館，在臺南獨有的年節氛圍中，為新的一年許下祝福與期許。

【記者 劉秋菊／台南 報導】瑞馬迎春、喜氣滿城！迎接2026丙午赤馬年，臺南市政府文化局於農曆春節期間推出一系列文化行春活動，自2月17日至2月22日（大年初一至初六），串聯赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠，以及葉石濤文學紀念館、王育德紀念館等場域，結合古蹟走春、文化體驗與文學人權推廣，邀請全國民眾攜家帶眷來府城過好年，在年節氛圍中感受臺南深厚的人文底蘊。

▲「金城開弓 馬到成功—春節傳統射箭體驗」於億載金城登場。

文化局長黃雅玲表示，為迎接農曆新年到來，以傳統年節意象與喜慶裝飾妝點園區，營造濃厚的新春氣氛，讓民眾一踏入古蹟就能感受滿滿年味。春節連假期間，各古蹟景點同步提供免費「古蹟新春導覽」，由專業導覽人員帶領遊客深入認識臺南珍貴的歷史文化。

春節活動亮點之一，「金城開弓 馬到成功—春節傳統射箭體驗」於億載金城登場，透過富含古典寓意的射箭體驗，象徵破除邪穢、迎祥納福。延平郡王祠則推出「不隨桃李鬥襛華—新春水仙花展」，展現水仙花清雅高潔的文化意象，活動期間並安排水仙花頭雕刻教學，免費指導民眾學習這項傳統技藝。

此外，安平古堡園區外規劃「鯤島市街大員行—安平街區及AR導覽」活動，走讀路線聚焦平時較少被深入介紹的大員市鎮發展脈絡，結合19世紀中後期洋行歷史與建築特色，透過實地走訪與AR科技體驗，重現歷史風貌，打造兼具深度與趣味的文化探索。而結合安平週邉推出「透透安平」散步地圖包，集結精美手繪地圖與超萌限量巷仔Ninu透卡，並隨包附贈19項吃喝玩樂專屬優惠，歡迎於安平古堡、安平樹屋或億載金城購買，拿著好康深度漫遊安平，輕鬆規劃一趟充滿驚喜的文化小旅行。

伴手禮方面，「巷仔Niau遊臺南果酥禮盒」一盒就滿足四款幸福滋味，外包裝以臺南歷史文化為靈感，融合自然意象設計，讓每一次送禮都傳遞城市的溫度與故事。此外，「成功虎爺餅」以延平郡王祠虎爺公喬治為設計主角，將其活潑討喜的形象融入包裝，搭配金色光芒背景，象徵招財進寶、事事成功的美好祝福，讓民眾在品嚐美味的同時，也能把新春好運一併帶回家。配合農曆春節檔期，文化局同步推出「成功百分百特惠組合」，內含成功虎爺餅、成功爆米花及成功啤酒各一份，原價125元，特惠價100元，優惠至3月3日（元宵節）止，邀請民眾春節期間走訪臺南古蹟、參與文化行春活動，同時將滿滿的成功與祝福一同帶回家。

▲春節連假期間，各古蹟景點同步提供免費「古蹟新春導覽」，由專業導覽人員帶領遊客深入認識臺南珍貴的歷史文化。

除古蹟行春外，文化局所轄葉石濤文學紀念館與王育德紀念館也於春節期間推出「府城的過年」系列活動。葉石濤文學紀念館自2月14日至2月22日（除夕至初二休館），於開館期間提供限量「府城的過年」籤紙，邀請民眾為新的一年占卜運勢，並推出「葉君的來信」填字遊戲，每日前30名完成者可參加抽獎，獲得限量春節小禮物。王育德紀念館則於2月20日至2月22日（初四至初六）開館，民眾完成學習單即可參加抽紅包，有機會獲得精美小禮物，透過輕鬆互動的方式，引導不同年齡層親近公共歷史與人權議題。

文化局指出，葉石濤文學紀念館現正展出「葉石濤雙城記：林柏樑攝影特展」，以珍貴黑白影像呈現葉石濤穿梭於臺南與高雄之間的文學足跡；王育德紀念館則以「王育德的臺南足跡」常設展示，帶領觀眾認識其生命歷程與臺南多處重要場域的連結。兩館後續亦規劃多場講座與推廣活動，內容豐富，歡迎民眾持續關注。

葉石濤曾寫道：「年輕時候過年，有慷慨激昂的心願。」馬年新春，文化局誠摯邀請全國民眾來到府城走春，走進古蹟、文學館與紀念館，在臺南獨有的年節氛圍中，為新的一年許下祝福與期許。

更多活動與展覽資訊，歡迎至臺南市政府文化局網站、「藝遊臺南」、以及葉石濤文學紀念館、王育德紀念館Facebook粉絲專頁查詢。（照片記者劉秋菊翻攝）