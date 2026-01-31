「行有餘力都互相幫忙」 柯文哲：藍白目前合作態勢沒有改變

前主席柯文哲前往南門市場發春聯。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲日前表示，藍白不一定要合，藍白「分」也可以，就是分工合作，但被媒體問到有無可能從分工合作變分手時，柯又說，世界上什麼事都有可能，「藍營朋友們每個都很玻璃心」，引發爭議。對此，柯文哲今（1/31）天強調，只要行有餘力，兩黨可以互相幫忙，所以目前合作的態勢還是沒有改，大戰略還是沒有改變。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今天前往南門市場發春聯，對於藍白合作，柯文哲說，民眾黨今年還是提出很多候選人，小黨資源也不夠，所以黨內聲量比較高的，就變成需要全台跑透透，「原則上是這樣的，行有餘力都互相幫忙。」

柯文哲強調，藍白合就是總統賴清德造成，從第一天就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起，「不是這樣嗎？所以我覺得目前合作的態勢還是沒有改，大戰略還是沒有改變。」

針對國民黨主席鄭麗文表示「柯文哲在牢裡被關太久，難免有一些負面經驗」，柯文哲回應，那是鄭的自由，但對他來講，在監獄裡面沒有空間的自由，但有時間的自由，可以想很多事情，沒有什麼心理創傷，而且交保後發旁人都比他創傷更嚴重，反而是他最沒有創傷。

另一方面，台北市議員應曉薇一直展現交棒給女兒應佳妤的姿態，而應佳妤也曾經別上「KP」徽章，引發聯想，不過民眾黨在同選區已經提名吳怡萱。對於未來是否有機會支持應佳妤，柯文哲強調，他當然是唯一支持吳怡萱，民眾黨在中正、萬華區就只有提名這一席啊，所以唯一支持吳怡萱。

吳怡萱說，很感謝應佳妤願意認同柯文哲的理念，但是她已經被民眾黨唯一提名，就請大家唯一支持她，而她會把柯文哲的理念、黃國昌的栽培，繼續帶到地方選舉上面。

吳怡萱特別提到，應曉薇在上屆是第一高票，所以大家不用擔心，應佳妤應該是「最資深的新人」，應只要能夠順利承接媽媽的選票，應該可以拿到好成績，但因為應現在還沒有說要參選，所以大家不用擔心，兄弟登山各自努力。

