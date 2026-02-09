行李帶鬆脫釀災 桃機分揀系統停擺近1小時後修復

（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）機場公司今天表示，第一航廈行李分揀系統因旅客行李綁帶鬆脫卡住導致滾筒異常，維護人員雖緊急於1小時內完成搶修，但意外仍導致分揀線一度停擺，現場上千名旅客排隊等候。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，第一航廈行李分揀系統於清晨5時54分，因旅客行李綁帶鬆脫卡住導致滾筒異常。雖然維護人員於6時58分完成搶修，但意外導致分揀線一度停擺，造成現場上千名旅客排隊等候，影響行程順暢。

為了確保託運行李輸送過程安全，機場公司呼籲旅客，行李託運時應注意保護套或保護膜是否鬆脫，未固定牢固的防塵套易捲入滾輪；行李綁帶太鬆弛或吊牌過長，根據過往經驗，過長的帶子是造成系統卡死首要元凶；另外也要留意行李尺寸過長或過大，超出規格的行李易造成傳送帶受損；此外，行李包裝鬆散，若內容物因此散落，將導致分揀線須停機清掃。

機場公司說，根據統計，因為行李綁帶或保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常事件，平均每個月高達80起，提醒旅客，包裝疏忽不僅會造成自身行李損壞，更可能導致自動化分揀系統故障，進而引發大規模行李延誤，影響自己與他人，呼籲旅客託運前再次檢查行李外觀，別讓自己的疏忽，造成大家的不方便。（編輯：張銘坤）1150209