行李拒檢非洲豬瘟成漏洞？ 關務署：加強開箱查驗

（中央社記者曾以寧台北30日電）國民黨立委王育敏今天引用網路爆料指出，今年6月有旅客在機場入境時，竟可拒絕非洲豬瘟手提行李檢查就離開。財政部關務署表示，若獲悉有旅客拒絕手檢，海關會加強開箱查驗。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開「海外小型包裹夾帶肉品之查緝」專案報告，王育敏質詢，有旅客從高風險國家返台，卻「口頭拒絕」非洲豬瘟手提行李檢查後直接離開，質疑「國門根本沒上鎖」，形同開放非洲豬瘟「光明正大」進出國門，如入無人之境。

王育敏是引用臉書（Facebook）貼文指出，今年6月有旅客從高風險國家馬來西亞返台，向卻在桃園機場手提行李檢查宣導區表示「拒絕接受豬瘟檢查」，保全竟直接放行、未查驗行李，不用排隊、不用檢查就能「直接從旁邊出去」。

農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華答詢指出，幾乎所有旅客都會配合查驗，若拒檢會進行行政勸導；但根據現行法規，手提行李檢查宣導區確實不具強制力，若有需要加強力度，可以適時研討。

杜麗華接受媒體聯訪說明，手檢區的設立是因為2019年時，時任行政院長蘇貞昌要求加強行李檢驗措施，但又因自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境罰款相當高，因此針對自非洲豬瘟疫區國家來台旅客，在落地到入關前，提供行政輔導機制。

杜麗華說明，桃園機場手提行李檢查區是透過X光機等方式檢查，行李轉盤也有檢疫犬嗅聞，若有發現有違規物品，旅客可以立即棄置；否則若到海關又走免申報的綠線櫃台，卻被查出違規物品，就100%會遭到裁罰。

關務署副署長蘇淑貞則表示，托運行李在上行李轉盤前，100%都會經過海關X光檢驗，如果有異常就會進行檢查，注檢旅客領了行李後、通過檢查檯前，也會再次用X光復檢、開箱查驗；對於拒絕手檢的旅客，若有通知海關，海關也會加強開箱查驗。

民進黨立委劉建國指出，雖然對於在手檢區拒絕受檢的民眾，防檢署沒有法源依據可以開罰，但是其實下一步就可以通知關務署，讓人「走不出去」。（編輯：陳清芳）1141030