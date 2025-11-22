行李準備好！東京池袋住宿現甜甜價 1晚最低不到700
即時中心／林韋慈報導
中國近期因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，祭出報復式經濟制裁，尤其觀光業首當其衝，大規模式的取消航班以及祭出限令，傳出至少54萬張中國赴日的機票遭取消。這波退訂潮，也讓日本觀光市場出現變化，引發網友討論是否因此帶動旅宿降價。
日本旅遊達人林氏璧分析，確實有部分仰賴中國旅客的旅館，房價出現鬆動。他在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，近期檢視即將入住的旅館價格，發現不少房價下降，許多旅客也趁機取消原訂單、以新價重新預訂，前提是訂房須可免費取消。
東京熱門景點「淺草寺」。（圖／林韋慈攝）
他以12月1日至2日、兩人入住三星旅館為例，發現東京池袋每人每晚僅需3172至5900日圓，折合新台幣約660至1230元，形容「價格確實有一點甜」。不過，他強調降價幅度仍與各地區的中國旅客比例高度相關：若原本仰賴中國旅客較多，受54萬張機票取消影響，自然有更多空房，房價也較易下修。
儘管有網友表示近期東京人潮明顯減少，現在是最適合前往東京觀光的時刻，「沒那麼擁擠」、「甚至可以在淺草寺繞一圈」，但林氏璧指出，實際變化依地點而異，新宿房價依然偏高；上野、銀座與淺草則有些微鬆動，並非全區一致降價。
