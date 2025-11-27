行李箱再+1 顏色NG賣百元PK萬元「全透明」

行李箱顏色NG百元虧本賣。（圖／TVBS）

台灣行李箱市場近期出現多款吸睛商品，從百元特賣到萬元精品，各有特色。一家台灣品牌行李箱業者因不滿意廠商上色不均勻，原本設計的漸層粉橘意外變成「曬傷顏色」，決定以每個100元起的超低價格虧本出清，預告貼文迅速吸引15萬次瀏覽。同時，市場上還出現售價破萬元的「全透明」行李箱，以及可摺疊收納、厚度僅11公分的創新設計，展現各家廠商為吸引消費者所推出的多元策略。

行李箱顏色NG百元虧本賣。（圖／TVBS）

這批因顏色問題而特價的行李箱，外觀呈現不均勻的色調，如同人曬傷般一處深一處淺。行李箱前後兩面分別為粉藍色和本應是漸層橘粉色的設計，但上色不均，邊條還是「死亡芭比粉」。廠商原本嘗試將產品曬一曬看能否改善，最終整批產品的顏色仍不符合預期，只好決定全部低價出售。

廣告 廣告

行李箱顏色NG百元虧本賣。（圖／TVBS）

這家擁有超過10年經營歷史的台灣品牌行李箱業者在基隆設有實體店面，同時也經營網路銷售。該品牌老闆娘Michelle表示，這批行李箱看起來像是撞色設計，但並非原意，因此對成品感到不滿意。這次特賣絕對是虧本銷售，因為光是工錢和零件成本就已超過售價，此舉主要是為了回饋客戶。雖然顏色有瑕疵，但這些行李箱全新且功能完好無缺，價格從100元到1000元不等。

新款透明行李箱討論度高。（圖／TVBS）

市場上另一款引人注目的產品是義大利品牌推出的全透明行李箱。這款設計讓行李內容物一覽無遺，無論是水壺或分裝袋，從外面都能清楚看到。這種「赤裸」的設計在路上相當吸引目光，但一個售價破萬元，屬於高端市場。

新款透明行李箱討論度高。（圖／TVBS）

此外，還有廠商推出可摺疊的行李箱設計，透過拆開箱內隔板並平放，能將原本20公分的厚度減少至11公分，大幅節省收納空間。這類摺疊行李箱依不同尺寸，售價約在6000至8000元間。

各家行李箱業者紛紛使出奇招，推出新奇款式，讓不同需求的消費者都能找到適合自己的選擇，展現行李箱市場的多元創新。

更多 TVBS 報導

紐西蘭韓裔惡母！毒殺2子女藏屍行李箱4年 遭判終身監禁

8年前蕭敬騰代言羽絨外套下殺298元 「這款」行李箱掀搶購熱潮

旅行完回家只洗衣服？ 專家點名「這幾樣」超髒：別忘了清潔

行李箱放家門口「被偷」 警急追贓物竟意外逮「毒品通緝犯」

