行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光

生活中心／朱祖儀報導

即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了大約1小時。

一名地勤人員在Threads發文表示，今日上午桃園機場的輸送帶突然故障，2號至5號櫃台都無法正常運作，導致託運作業延宕，估計旅客要在現場等待約40分鐘。大約過半小時後，原PO透露狀況已經排除，但接下來就要迎接春節人潮，嘆道「不敢想像初三人潮湧現後，行李系統能撐多久。」

廣告 廣告

貼文曝光後，一名網友透露，朋友在桃園機場現場搶修，發現是因為旅客的行李綁帶脫落，導致滾筒異常，才會造成故障，所幸搶修順利，已經恢復運轉，但他也說，「宣導超多次盡量不要用綁帶，但還是無解。」

桃園機場透露，今早有旅客行李綁帶脫落，導致輸送帶故障。（圖／桃園機場）

輸送帶卡1小時 桃機曝託運4大地雷

桃園機場則透露，今日清晨5時54分，因旅客行李綁帶鬆脫卡住，導致滾筒異常，雖然維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已導致分揀線一度停擺，造成現場上千名旅客排隊等候，影響行程順暢。

為確保託運行李輸送安全，桃園機場呼籲旅客行李託運應避開4大地雷，像是保護套或保護膜鬆脫、行李綁帶鬆弛或吊牌過長、行李尺寸過長或過大及行李包裝鬆散。根據統計，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起，提醒個別旅客的行李包裝疏忽，不僅會造成自身行李損壞，更可能導致自動化分揀系統故障，進而引發大規模行李延誤，影響自己與他人。

更多三立新聞網報導

台灣人留「4雙雪靴」在日本被罵翻！內行示警：亂丟1物恐罰200萬

日本出境一刷護照…秒被海關攔下 內行曝關鍵：專挑1類人抽查

桃園機場禁用「1款行李箱」！日本也禁止…違規最高罰10萬

台灣人出國「1習慣」秒被認出！他驚：已成文化之一 空姐也狂讚

