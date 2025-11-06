行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
【優惠不斷更新】行李箱怎麼挑選？同場加映旅遊必備小幫手
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
延伸閱讀》雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...
😍前開式行李箱優點有哪些？與傳統對開行李箱有何差別？
傳統舊款對開行李箱很容易打開後，內容物散落一地，或是一邊太重打不開、一打開後內容物讓別人一覽無遺，還有對開攤開後，行李箱佔據房間超大位置，房間瞬間變小；用了上掀式/前開式行李箱真的會回不去～
愛上前開式/上掀式行李箱原因：
⭐取物方便，打開前蓋就可輕鬆拿取
⭐極深容量，因為都集中在同一邊，可容量較大型的物件
⭐打開不費力，可單手輕鬆開蓋，不用倒地，直立時也能打開取物
👍前開式行李箱推薦#1 NINE WEST✈️高顏值、高CP值一次滿足
NINE WEST一直是小編很愛的時尚品牌，他們家的行李箱外型超有質感，進口材質堅固，小編測試過，雙排滾動式輪子可360度旋轉，即便是凹凸不平的路面也好推拉。最重要的是這款前開式擴充行李箱，空間真的無敵大，拉鍊拉開還可增高4公分厚度，大容量任意塞，還能「箱中箱」這樣打包，不怕回程行李爆掉！而且箱體超～級～輕～加上多功能收納層，清楚分類能快速找到東西。現在三種尺寸：登機箱20吋、24吋、28吋通通均一價2,880元，CP值超高，還在想什麼，真的該收啦（我已入手）～
原價6,980元，Yahoo購物中心特談價2,880元，三種尺寸均一價👉點我購買
大＋小 2件組 特價4,911元，款式自由配👉點我購買
👍前開式行李箱推薦#2 American Tourister✈️人氣款下殺5折
「美國旅行者American Tourister」是知名行李箱大廠Samsonite旗下品牌，以高CP值聞名全球，也曾獲選台灣網友票選「十大熱門行李箱品牌」，買過的人大推：「他們家行李箱很輕， 表面抗刮耐撞不易髒。」現在雙11購物節獻上超佛優惠！全站指定箱款5折加價購、天天抽好獎最高折1000（👉點我立刻開逛）Curio BO系列行李箱擁有1/9箱體上掀式收納，加上Optimov™ 彈力避震輪，滑順超有感，現在入手省2,500元，再享3期零利率，先買先贏。
【美國旅行者American Tourister】ROBOTECH上掀前開行李箱20吋+24吋
原價13,400元，限時特價6,911元👉點我購買
【美國旅行者American Tourister】Curio BO系列25吋可擴充行李箱
原價10,000元，限時特價7,500元，雙11抽券最高再省$800👉點我購買
小編同場加映！🔥雙11折扣推薦🔥
【雙11抽券】折抵FUN大術｜滿$3,000起最高省$1,000👉點我撿便宜
【雙11限定】購物車輸入【ATSPECIAL】，入手行李箱兩件組$3,199👉點我撿便宜
【美國旅行者American Tourister】TWIST WAVES 20吋/24吋/28吋
官網限定4折優惠👉點我去購買
延伸閱讀》【2025飯店推薦】年底出遊！盤點8家「台灣最美旅宿」最低3.9折起
👍前開式行李箱推薦#3 DESENO✈️ 業界高配版爆殺58折起
台灣品牌DESENO笛森諾，在眾多國際精品中異軍突起，成為網友心中高CP值的旅行箱，尤其箱體輕巧，在行囊滿載時特別有感，推起來較不費力，有網友表示：「DESENO
比較輕，外型可愛，推起來也不錯～很適合女生。」耐用性也頗受好評，有人分享：「服役三年多，被摔來摔去，還是完好如初。」前開式行李箱「特洛伊Pro版」，不僅箱體容量大，內裡還有真空收納袋，幫你壓縮行李、爭取更多空間；此外還有一鍵剎車、側邊掛勾、戰車輪軸等貼心設計。雙11官網天天抽紅利金，最高500！還有多款行李箱下殺58折起，再送皮革行李吊牌等好禮。
雙11官網獨家🔥行李箱任選2款，
原價NT$28,123限時特價NT$15,111
買2送11🔥加贈壓縮機*2+七件組+壓縮毛巾+購物袋 共11樣好禮👉點我去購買
【Deseno笛森諾】特洛伊PRO 前開式煞車真空壓縮行李箱系列
指定款下殺58折起、再送皮革行李吊牌！👉點我去購買
👍2025前開式行李箱推薦#4 ✈️NaSaDen 「R牌平替版」顏值天花板
擔心撞箱或顏值控的你，德國品牌NaSaDen納莎登的行李箱，肯定讓你看完超生火！多樣性的插畫箱體，無論是Q萌的狗狗貓貓、浪漫爆棚的繁花紛飛，就連素色款都配得好好看。不只擁有高顏值，NaSaDen更被網友稱作「R牌平替版」，輕巧好推到讓人大讚：「以為要花R牌的錢，才能有這麼好推的輪子。沒想到花不到六分之一價格，NaSaDen就能提供類似感受。」
優惠價NT$7,200起👉點我去購買
👍2025前開式行李箱推薦#5 ✈️ALLEZ 網評真的「『箱』見恨晚」
被許多小資網友點名的「ALLEZ奧莉薇閣」，屬於平價好用的行李箱。不少人是從他們家的胖胖相、「箱見恨晚」系列入坑，再次回購就挑前開式／上掀式的箱款。網友分享：「這家我推薦過好幾次了！」、「蠻耐用的，輪子也很好推！重點是也不貴。」
原價NT$5,680起，限時特價NT$3,239起👉點我去購買
💥2025最夯話題行李箱快入手
👉話題行李箱#1 CASETiFY客製款 全場我最潮
連明星也愛不釋手！Travel系列行李箱👉點此購買 打造一咖專屬自己的行李箱吧👉點此去客製化 👉點此看更多雙11超級折扣
深受明星、網紅喜愛的CASETiFY手機殼，日前進軍行李箱市場，推出Travel系列立刻攫取所有人的眼光！不僅因為它的外型時尚、用色大膽，更延續了手機殼主打的「防撞」性能，採用通過多達40項測試的「終極防摔科技」和 Bounce超強韌彈力保護角，從容面對各種衝擊。最最生火的是，Travel系列行李箱提供全表面專屬客製化設計，從文字、字形、顏色到排版、背景都能自由選配，超搶眼的時髦外型，絕對一眼就能認出，不怕撞箱、不怕拿錯，全機場就數你最搶鏡！
👉話題行李箱#2 撞擊行李箱 幽默自嘲不怕撞
雙11快閃限定！最低$1111入手👉點此購買 人氣箱款一次看！雙11最高省$6800👉點此撿便宜
旅行最怕行李箱被撞凹，那只好自己先撞凹了？來自義大利的Crash Baggage，就用這個「先破壞、再出發」的概念，把凹痕變成潮流標記。品牌找出最容易遭撞擊的8個邊角，經過科學仔細運算，預先製造凹痕，不只為了幽默自嘲，其實更具備了優秀的耐衝擊效果。這次非但不怕和別人撞箱，也真的不用擔心「撞」箱啦！指定款限時下殺65折起！
👉話題行李箱#3 胖胖箱 超深容量最會裝
下殺41折、買再送登機箱👉點此購買 胖胖箱全系列挑戰低價中👉點此購買 全館滿$1500限折$111👉點此購買
這幾年超夯的話題行李箱之一，胖胖箱絕對榜上有名！比起一般行李箱更深、更能裝，大容量讓人血拚起來超安心；全家出遊也能一箱搞定，不用再推一堆行李箱，省力也省事。想跟風入手胖胖箱？那小編一定要推坑你買Odyssey奧德！現在買24吋胖胖箱下殺41折，再送20吋行李箱！除了傳統款胖胖箱，還有進化版的鋁框胖胖箱，強度升級加厚15%，外加鋁合金防撞包角，讓你的行李箱更加勇健！另外針對爆買族設計的「5輪載重版胖胖箱」，多了一個輔助輪，5輪承重分佈更平均；就連拉鍊也選用老字號的YKK防爆拉鍊，塞好塞滿也不怕行李爆箱！
❓行李箱尺寸怎麼選？依「兩原則」靈活調整
小編建議，家中行李箱的尺寸最好多元化，才能依據不同情境靈活帶出門。否則帶太小，擔心買不過癮；帶太大，浪費體力、也占用飯店空間。最好可依照旅遊人數去選擇，像是獨旅者適合中、小尺寸為主，建議24-26吋即可；家庭或多人使用，建議要大加小才夠裝，28吋＋24吋是不錯的選擇。此外，也能依照旅遊天數、目的地與季節去調整，詳見以下說明。
20吋：可當作登機箱，3.1KG，適合3天小旅行、熱帶國家。或是我會多帶這咖，專門裝伴手禮，不怕被其他行李擠壞。
24吋：4.2KG，適合4天以上旅遊天數、飛日韓港澳等短程線。
28吋：5.2KG，適合8天以上旅遊天數、飛歐美等長程線，或是冬季造訪寒帶國家，厚衣物最占空間。飛韓國，許多人推薦買棉被，也可帶這咖
延伸閱讀》2025聖誕節活動一覽｜東京3大聖誕市集、新北耶誕城、台北信義區閃耀登場 時間地點一次看～飛香港玩迪士尼 機票比高鐵還划算
延伸閱讀》【泰國旅遊新手懶人包】曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低2千起！
✈️行李箱搭配必收：折疊旅行收納包、壓縮收納袋
外出旅遊，除了行李箱，我還會準備一個旅行包包，可以掛在行李箱的更方便，推薦Reddot紅點生活新款強韌牛津布折疊旅行收納包，可折疊收納，不用時不佔空間，優質牛津布強韌耐刮耐磨還防潑水，血拼帶這包超方便，或是我會用來裝下飛機換裝行頭～現在不到4折購入，還不快買～
原價699元，特價249元，限時折扣快搶
🛒小編直接購入，太需要了：手捲壓縮袋 8秒快速收省空間
現在出國沒有壓縮袋怎麼活，出外拍美照還是要帶很多衣服啊，或是血拼一堆東西放不下怎辦？免抽氣工具，直接手捲8秒快速排氣壓縮收納，節省空間75%！不怕東西帶不回台～壓縮袋平常也可以當作棉被、衣物收納放置櫃子中，生活智慧王必備，趁現在手捲3入組免250元快收！
原價350元，特價169元，限時折扣中
🛒近期超人氣：免抽氣雙層收納袋 補貨快搶貨
除了手捲壓縮袋，免抽氣雙層收納包最近也超夯，榮登網友熱搜話題，推出後也馬上秒空，推薦Reddot 紅點生活雙層壓縮收納袋，方便攜帶，加大尺寸、防潮耐磨，輕輕一拉，加量、壓縮自由調節，旅途更輕鬆！到韓國搬棉被輕鬆塞入收納袋超省空間，帶回家沒問題～
原價599元獨家269元 ，超值甜甜價
延伸閱讀》
行動電源飛機上禁用？容量超過多少不能帶上機？出國行李清單+行前4大排雷檢查！
