行李箱推薦、雙12撿便宜！American Tourister 20吋+30吋限時$3199、Deseno柴語錄聯名款、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦

年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備，旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。趁著一年一度的雙12優惠，正好可以撿便宜！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！
【Samsonite】：雙12官網獨家！即日起至12/14，全館滿萬抵千，可累折、可現抵；歲末感謝專區行李箱下殺3折起👉點我搶優惠
【American Tourister】：即日起至12/14，滿6000現抵600、滿一萬再送包！官網獨家超狂組合20吋+30吋，限時限量$3199👉點我搶優惠
【Crash Baggage】：雙12官網獨家優惠！1+1超值組最低52折、買行李箱就送硬殼收納盒👉點我搶優惠
😍前開式行李箱優點有哪些？與傳統對開行李箱有何差別？
傳統舊款對開行李箱很容易打開後，內容物散落一地，或是一邊太重打不開、一打開後內容物讓別人一覽無遺，還有對開攤開後，行李箱佔據房間超大位置，房間瞬間變小；用了上掀式/前開式行李箱真的會回不去～
愛上前開式/上掀式行李箱原因：
⭐取物方便，打開前蓋就可輕鬆拿取
⭐極深容量，因為都集中在同一邊，可容量較大型的物件
⭐打開不費力，可單手輕鬆開蓋，不用倒地，直立時也能打開取物
👍前開式行李箱推薦#1 NINE WEST✈️高顏值、高CP值一次滿足
NINE WEST一直是小編很愛的時尚品牌，他們家的行李箱外型超有質感，進口材質堅固，小編測試過，雙排滾動式輪子可360度旋轉，即便是凹凸不平的路面也好推拉。最重要的是這款前開式擴充行李箱，空間真的無敵大，拉鍊拉開還可增高4公分厚度，大容量任意塞，還能「箱中箱」這樣打包，不怕回程行李爆掉！而且箱體超～級～輕～加上多功能收納層，清楚分類能快速找到東西。現在三種尺寸：登機箱20吋、24吋、28吋通通均一價2911元，CP值超高，還在想什麼，真的該收啦（我已入手）～
原價6,980元，Yahoo購物中心特談價2,911元，三種尺寸均一價👉點我購買
大＋小 2件組 特價4,911元，款式自由配👉點我購買
👍前開式行李箱推薦#2 American Tourister✈️人氣款下殺5折
「美國旅行者American Tourister」是知名行李箱大廠Samsonite旗下品牌，以高CP值聞名全球，也曾獲選台灣網友票選「十大熱門行李箱品牌」，買過的人大推：「他們家行李箱很輕， 表面抗刮耐撞不易髒。」現在雙12購物節獻上超佛優惠！全站滿6000折600、滿萬元再送包（👉點我立刻開逛）Curio BO系列行李箱擁有1/9箱體上掀式收納，加上Optimov™ 彈力避震輪，滑順超有感，現在入手省2,500元，再享3期零利率，先買先贏。
【美國旅行者American Tourister】SKY COVE 20吋+30吋 二件組行李箱
原價7,980元，限時特價3,199元👉點我購買
【美國旅行者American Tourister】Curio BO系列25吋可擴充行李箱
原價10,000元，限時特價7,500元，雙12滿額再省$600👉點我購買
👍前開式行李箱推薦#3 DESENO✈️ 業界高配版爆殺58折起
台灣品牌DESENO笛森諾，在眾多國際精品中異軍突起，成為網友心中高CP值的旅行箱，尤其箱體輕巧，在行囊滿載時特別有感，推起來較不費力，有網友表示：「DESENO
比較輕，外型可愛，推起來也不錯～很適合女生。」耐用性也頗受好評，有人分享：「服役三年多，被摔來摔去，還是完好如初。」前開式行李箱「特洛伊Pro版」，不僅箱體容量大，內裡還有真空收納袋，幫你壓縮行李、爭取更多空間；此外還有一鍵剎車、側邊掛勾、戰車輪軸等貼心設計。雙12官網滿額輸碼最高折1212！還有多款行李箱下殺4折起，滿額再送硬殼包、收納包等好禮。
【Deseno笛森諾】柴語錄聯名 24吋前開式可擴充拉鍊行李箱
雙12官網獨家🔥
原價NT$9,570限時特價NT$3,999 👉點我去購買
【Deseno笛森諾】尊爵傳奇V 20吋前開對開式拉鍊行李箱
指定款最高省$4,440、再送硬殼隨身多功能包！👉點我去購買
👍2025前開式行李箱推薦#4 ✈️NaSaDen 「R牌平替版」顏值天花板
擔心撞箱或顏值控的你，德國品牌NaSaDen納莎登的行李箱，肯定讓你看完超生火！多樣性的插畫箱體，無論是Q萌的狗狗貓貓、浪漫爆棚的繁花紛飛，就連素色款都配得好好看。不只擁有高顏值，NaSaDen更被網友稱作「R牌平替版」，輕巧好推到讓人大讚：「以為要花R牌的錢，才能有這麼好推的輪子。沒想到花不到六分之一價格，NaSaDen就能提供類似感受。」
優惠價NT$7,200起；Pinkoi雙12限定優惠，結帳輸入【@Xmas1212】現折$121👉點我去購買
👍2025前開式行李箱推薦#5 ✈️ALLEZ 網評真的「『箱』見恨晚」
被許多小資網友點名的「ALLEZ奧莉薇閣」，屬於平價好用的行李箱。不少人是從他們家的胖胖相、「箱見恨晚」系列入坑，再次回購就挑前開式／上掀式的箱款。網友分享：「這家我推薦過好幾次了！」、「蠻耐用的，輪子也很好推！重點是也不貴。」
原價NT$5,680起，限時特價NT$3,239起
Pinkoi雙12限定優惠，結帳輸入【@Xmas1212】現折$121👉點我去購買
💥2025最夯話題行李箱快入手
👉話題行李箱#1 CASETiFY客製款 全場我最潮
連明星也愛不釋手！Travel系列行李箱👉點此購買 打造一咖專屬自己的行李箱吧👉點此去客製化 👉點此看更多雙12超級折扣
深受明星、網紅喜愛的CASETiFY手機殼，日前進軍行李箱市場，推出Travel系列立刻攫取所有人的眼光！不僅因為它的外型時尚、用色大膽，更延續了手機殼主打的「防撞」性能，採用通過多達40項測試的「終極防摔科技」和 Bounce超強韌彈力保護角，從容面對各種衝擊。最最生火的是，Travel系列行李箱提供全表面專屬客製化設計，從文字、字形、顏色到排版、背景都能自由選配，超搶眼的時髦外型，絕對一眼就能認出，不怕撞箱、不怕拿錯，全機場就數你最搶鏡！
👉話題行李箱#2 撞擊行李箱 幽默自嘲不怕撞
雙12快閃限定！1+1最高省7千👉點此購買 人氣箱款一次看！雙12快閃折扣👉點此撿便宜
旅行最怕行李箱被撞凹，那只好自己先撞凹了？來自義大利的Crash Baggage，就用這個「先破壞、再出發」的概念，把凹痕變成潮流標記。品牌找出最容易遭撞擊的8個邊角，經過科學仔細運算，預先製造凹痕，不只為了幽默自嘲，其實更具備了優秀的耐衝擊效果。這次非但不怕和別人撞箱，也真的不用擔心「撞」箱啦！指定款限時下殺65折起！
👉話題行李箱#3 胖胖箱 超深容量最會裝
下殺41折、現省破4千👉點此購買 胖胖箱全系列挑戰低價中👉點此購買
這幾年超夯的話題行李箱之一，胖胖箱絕對榜上有名！比起一般行李箱更深、更能裝，大容量讓人血拚起來超安心；全家出遊也能一箱搞定，不用再推一堆行李箱，省力也省事。想跟風入手胖胖箱？那小編一定要推坑你買Odyssey奧德！現在買24吋胖胖箱下殺41折，現省破4000！除了傳統款胖胖箱，還有進化版的鋁框胖胖箱，強度升級加厚15%，外加鋁合金防撞包角，讓你的行李箱更加勇健！另外針對爆買族設計的「5輪載重版胖胖箱」，多了一個輔助輪，5輪承重分佈更平均；就連拉鍊也選用老字號的YKK防爆拉鍊，塞好塞滿也不怕行李爆箱！
❓行李箱尺寸怎麼選？依「兩原則」靈活調整
小編建議，家中行李箱的尺寸最好多元化，才能依據不同情境靈活帶出門。否則帶太小，擔心買不過癮；帶太大，浪費體力、也占用飯店空間。最好可依照旅遊人數去選擇，像是獨旅者適合中、小尺寸為主，建議24-26吋即可；家庭或多人使用，建議要大加小才夠裝，28吋＋24吋是不錯的選擇。此外，也能依照旅遊天數、目的地與季節去調整，詳見以下說明。
20吋：可當作登機箱，3.1KG，適合3天小旅行、熱帶國家。或是我會多帶這咖，專門裝伴手禮，不怕被其他行李擠壞。
24吋：4.2KG，適合4天以上旅遊天數、飛日韓港澳等短程線。
28吋：5.2KG，適合8天以上旅遊天數、飛歐美等長程線，或是冬季造訪寒帶國家，厚衣物最占空間。飛韓國，許多人推薦買棉被，也可帶這咖
✈️行李箱搭配必收：折疊旅行收納包、壓縮收納袋
外出旅遊，除了行李箱，我還會準備一個旅行包包，可以掛在行李箱的更方便，推薦Reddot紅點生活新款強韌牛津布折疊旅行收納包，可折疊收納，不用時不佔空間，優質牛津布強韌耐刮耐磨還防潑水，血拼帶這包超方便，或是我會用來裝下飛機換裝行頭～現在價格超甜、領券還能再折50，還不快買～
原價699元，特價369元，限時折扣快搶
🛒小編直接購入，太需要了：手捲壓縮袋 8秒快速收省空間
現在出國沒有壓縮袋怎麼活，出外拍美照還是要帶很多衣服啊，或是血拼一堆東西放不下怎辦？免抽氣工具，直接手捲8秒快速排氣壓縮收納，節省空間75%！不怕東西帶不回台～壓縮袋平常也可以當作棉被、衣物收納放置櫃子中，生活智慧王必備，趁現在手捲3入組領券再折、免250元快收！
原價350元，特價250元，限時折扣中
🛒近期超人氣：免抽氣雙層收納袋 補貨快搶貨
除了手捲壓縮袋，免抽氣雙層收納包最近也超夯，榮登網友熱搜話題，推出後也馬上秒空，推薦Reddot 紅點生活雙層壓縮收納袋，方便攜帶，加大尺寸、防潮耐磨，輕輕一拉，加量、壓縮自由調節，旅途更輕鬆！到韓國搬棉被輕鬆塞入收納袋超省空間，帶回家沒問題～
原價599元獨家379元 ，超值甜甜價
