行李箱放家門口「被偷」 警急追贓物竟意外逮「毒品通緝犯」

一名女子從金門旅遊返家，在桃園八德區遭遇行李箱被盜事件，所幸警方迅速處理。女子原本為了方便，將行李箱暫放在住家門前再去停車，不料被一旁等待朋友的45歲許姓男子趁機偷走。警方接獲報案後立即調閱監視器，不到半小時就在大福街攔截嫌犯車輛，不僅找回行李箱，還意外逮捕了同車的35歲余姓毒品通緝犯，讓一起單純的失竊案件出現意想不到的結果。

事件發生在4號晚上7點多，一名穿著白色上衣的女子剛從金門旅遊回來，開車經過家門口時，為了方便先將行李箱放在路邊，再去停車。女子認為很快就會回來取行李，應該不會有問題。然而，當她回到原地時，卻發現行李箱已經不見了，急得立即向警方報案。

警方接獲報案後，積極調閱周邊監視器並鎖定可疑車輛的車牌號碼。經過追查，警方在八德區大福街成功攔截了嫌疑車輛。當警察表示需要檢查車內物品並拍照取證時，意外發現了更多問題。

龍安所巡佐王人賢表示，員警迅速將涉案男子攔下並起獲贓物，另外查出同車男子因案遭發布通緝，員警依法逮捕並遣送歸案。原來，偷走行李箱的45歲許姓男子當時正在車內等待朋友，看到女子放下行李箱後離開，便趁機將行李箱偷走。而更令人意外的是，同車的35歲余姓男子竟然是一名毒品通緝犯。

雖然失竊的行李箱內只有衣服和從金門買的一條根，但失主在找回行李箱後仍然鬆了一口氣。有民眾針對此事提出建議，表示出門在外應該把衣服放在行李箱，而證件和現金則應該放在隨身小包包中，以防萬一。

這起原本單純的行李箱失竊案件，因為竊賊與通緝犯的關係而有了意外發展。許姓竊賊不僅暴露了自己的犯罪行為，還間接導致其通緝犯好友被逮捕歸案，兩人同時被警方逮捕。

