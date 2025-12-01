行李箱獨自搭捷運！婦人緊張推進車廂 「只顧行李忘自己」跑了兩站

8旬婦弄丟行李箱，捷運站獨旅。（圖／TVBS）

84歲老婦人在捷運民權西路站上演一場「行李箱流浪記」，當她趕著搭乘往迴龍方向的捷運時，聽到關門警鈴便緊張地將行李箱推入車廂，卻來不及自己進入而被關在月台上。這個白色行李箱獨自「搭乘」了兩站，從民權西路站一路到台北橋站，所幸婦人立即尋求站務人員協助，行李箱很快就被尋獲。根據捷運警察統計，今年9至11月短短三個月內，就有227件遺失物案例，其中皮夾以58件居首位，隨身包則有57件緊隨其後。

8旬婦弄丟行李箱，捷運站獨旅。（圖／TVBS）

這位周姓婦人在外地旅遊後準備返家，獨自推著行李箱在民權西路站轉乘時發生了這起意外。當時她從圓山站搭乘一站，打算在民權西路站轉往迴龍方向，但因為聽到車廂關門警鈴感到緊張，趕忙將行李箱推入車廂，自己卻被關在月台上，導致行李箱「單獨旅行」。

婦人被關在月台上後立即尋求協助，站務人員迅速連絡捷運警察，共同展開尋找行動。經過確認，這個白色行李箱從民權西路站搭乘了兩站，最終在台北橋站被站務人員發現，並帶回服務中心等候失主前來認領。當婦人在服務中心看到自己的白色行李箱安然無恙地放在桌子旁邊時，顯得十分開心，向協助她的員警道謝後便拿起行李箱繼續她的回家旅程。

捷運系統的遺失物處理機制相當完善，所有尚未找到主人的遺失物都會被送到台北車站的中心保管。民眾只要報警或聯絡台北捷運客服，就能尋回自己的失物。這次因為婦人立即尋求協助，而且行李箱只「搭乘」了不遠的距離，才能迅速找回，避免造成更多的擔憂和困擾。

