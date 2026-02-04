行李箱用不到2年就壞 8成旅客都碰上！地勤推耐用款

一名自稱在機場從事地勤的女子表示，觀察旅客行李箱時發現，日系居家品牌的行李箱在長期托運下容易出現把手斷裂，約8成旅客遇到此問題，且有不少人反映使用不到2年就損壞，她建議經常出國的旅客，選購行李箱時應將耐摔度擺在外觀之前，貼文曝光後，釣出不少苦主抱怨把手斷裂，但也有人表示，使用該牌行李箱使10多年仍完好無損。

原PO昨（3）日於Threads發文提醒，購買日系居家品牌行李箱前最好先冷靜3秒。她表示，從事地勤工作至今，發現約有品牌的行李箱約有8成會出現把手出現斷裂情況，且常常不是單邊，是兩邊都損壞。

廣告 廣告

原PO指出，許多旅客無奈表示「這咖才用不到2年耶」，讓她每次替旅客貼上破損標籤時，都替旅客的錢包感到心痛，強調並非品牌品質不好，而是部分行李箱設計更適合作為登機箱，不見得能承受長期托運、摔落、堆疊等考驗，對於經常出國的人，她建議選購行李箱時，應優先考量耐摔度，而不是顏值。

貼文引起該品牌愛好者關注，不少人表示使用2至3年後把手就出現損壞，只能到電商平台購買替換零件更換；但也有人說，使用至今已10幾年，行李箱毫髮無傷，唯一缺點是經常與他人撞款。

網友留言，「用3年斷兩把，直接丟掉」、「我也是側面提把斷掉，網路買來換很方便」、「手把是環保材質用一段時間就會斷掉，當下真的很傻眼」、「我的已用10幾年，重歸重，但毫髮無傷，只是經常撞款」、「我行李箱用了10幾年都沒斷」。

更多中時新聞網報導

黃文廷單飛出新曲 Ozone3帥突襲探班

大S雕像揭幕 S媽哭喊「妳重生了」

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲