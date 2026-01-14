行李箱遭摔壞！ 乘客怒控泰國獅航僅願賠「210元」

有乘客指控，搭乘泰國的獅子航空，同個航班卻有5件行李都被摔壞。（圖／翻攝自爆料公社）





有乘客指控，搭乘泰國的獅子航空，同個航班卻有5件行李都被摔壞，但航空公司每件只願意賠償210元，地勤的處理態度更是相當消極，讓他無法接受。

行李箱被摔得亂七八糟，底部有裂痕，輪子壞了，箱體也破了一個洞，五個行李箱無一倖免，乘客氣到不行，開心出國的心全沒了，怒控泰國獅子航空，沒給出合理賠償。

乘客指控，航空公司不論行李箱的新舊、價格或是損壞程度，每個箱子只賠償210元，當天溝通了一個半小時，雙方都沒達成共識，請地勤協助叫車把行李帶回家，還被回應那不是我們的責任、也沒有義務，讓乘客無法接受，但也有網友認為，箱子賠償210元很合理，搭廉航就差不多這樣。

廣告 廣告

針對這些糾紛，泰國獅子航空台灣代理公司則回覆，通常一天只會有一到兩件行李破損，同班機同團出現五件行李破損相當罕見，由於乘客沒提供航班與事發地點，仍待進一步釐清。

更多東森新聞報導

泰國預言家再拋警訊！點名2026上半年「別去 H、J、T」社群掀起全球解碼潮

快訊／泰國大選將登場！人民黨民調領先 力拚重返東協核心

「楓木板」走私54公斤大麻花 毒梟躲泰國2年遭押返台

