出遊搭飛機5妙招

《每日郵報》（Daily Mail）分享英國資深旅遊專家湯普森（Lee Thompson）（團體單人旅行公司 Flash Pack共同創辦人）的旅遊實測經驗，他建議「出遊搭機5妙招」包括：

１. 行李箱包膜不安全？

湯普森建議，盡量 「不掛鎖」、「不要用保鮮膜包裹行李」、「不選用花俏醒目的行李箱」 ，因為行李箱過於顯眼易被盯上，外觀設計選擇「低調普通的行李」，是最安全的選擇。

安檢人員曾指出，包膜行李與未包膜行李「檢查程序相同」，是否包膜不會影響X光檢查和警犬查探。很多人誤以為「包膜可以降低開箱檢查機率」， 若行李遭標記「有問題」，海關還是會將包膜割開、開箱檢查，且不會重新包膜 。湯普森對此表示：「我見過保護膜被割開，掛鎖被扯掉，購物袋被刀劃破，這都不是保護你的行李，而是在給你的行李打廣告」。

此外，湯普森在辦理登機手續時，常要求座位旁邊有空位，通到趕時間的時情，也可能會提出「優先行李標籤」的要求。



2. 多久前抵達機楊較好？

提早3小時抵達機場，避開航班起飛前2小時的排隊高峰期，保留用餐購物和放鬆身心的時間。

3. 如何避開廁所人潮？

若發現洗手間人擠人，可能是走錯航廈，往登機門方向多走五分鐘的廁所，人通常比較少。

4. 通關速度如何加快？

排隊時可以提前準備，將「液體」、「皮帶」、「口袋物品清空集中收納」，且可以選擇前往「多為單人旅客的新型掃描」的通道排隊。湯普森認為準備工作應於「安檢排隊時」進行，而非到了掃描時才開始動作。

5. 準備機上飲水與點心

有時吃完飛機餐，還是沒有飽足感，所以湯普森搭機時，一定會在安檢通過後，就裝滿「一公升的水壺」，且會準備清淡且營養的食物和點心，除了以備不時之需，在飛機上攝取過多糖分，加上高空飛行和氣流影響，有可能會導致身體不適。



湯普森也表示：「當下感覺友善的事情，在35000英尺的高空，可能會變得混亂」，提醒大家最重要的是善良：「我只要保持冷靜和禮貌，就能插隊，還能得到無數次的幫助」。

行李箱選錯有危險？旅遊專家曝「出遊搭飛機5妙招」。圖片來源：pexels

