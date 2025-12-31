行李箱驚見帶「木乃伊」入境「尖嘴猙獰」恐怖模樣曝！旅客堅稱是食物

國際中心／陳佳鈴報導

執法人員在該名旅客的行李中，赫然發現約1.8公斤已乾縮、木乃伊化的靈長類動物肉品，外觀看起來焦黑且乾枯，難以辨識品種。（圖／Ｘ，CBP)

美國芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）近日沒收一件違禁品，照片曝光令不少人都毛骨悚然！一名來自剛果的旅客在入境時，行李箱竟被搜出多件恐怖的違禁品，其中最引人注目的莫過於一具呈現「木乃伊狀態」的靈長類動物肉品。儘管旅客堅稱這些是準備食用的「食物」，仍遭美國海關暨邊境保護局（CBP）當場全數沒收銷毀。

根據《CBS News》報導，CBP官員於19日公開了這起查獲案例的照片。執法人員在該名旅客的行李中，赫然發現約1.8公斤已乾縮、木乃伊化的靈長類動物肉品，外觀看起來焦黑且乾枯，難以辨識品種。

除了靈長類肉品外，行李箱內還藏有其他高風險違禁品，包括5公斤已遭病菌感染的豆類；來源不明的職務重達7.7公斤；不過最駭人的仍是「木乃伊」。

疑似靈長類木乃伊面目猙獰，面對官員盤查，該旅客顯得相當不以為然，自認攜帶的物品只是家鄉常見的食材。（圖／Ｘ，CBP)

面對官員盤查，該旅客顯得相當不以為然，自認攜帶的物品只是家鄉常見的食材。然而CBP官員嚴正指出，由於非法的叢林肉（Bushmeat）極可能帶有伊波拉（Ebola）等致命病毒，且未經檢疫的植物與豆類也可能威脅美國本土農業安全，執法部門隨即將所有物品銷毀處理。

相關照片在網路上瘋傳，至今已吸引超過 200 萬人次點擊討論。網友們對此感到震撼與不解，紛紛留言驚嘆「這真的是肉嗎？看起來根本是燒焦的屍體。」、「雖然尊重飲食多樣性，但這看起來真的太超現實了。」、「無法想像有人打算把這當成晚餐。」



