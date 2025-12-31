行李箱驚見「木乃伊」偷帶入境！他遭逮竟辯：只是食材

國際中心／張予柔報導



美國芝加哥歐海爾國際機場近日發生一起令人震驚的查獲案件，一名來自剛果的旅客在入境時被美國海關暨邊境保護局發現行李內藏有多件違禁品，其中最驚悚的是一具呈現「木乃伊化」的靈長類動物肉品。雖然旅客辯稱這些只是準備食用的「食物」，但官員仍依法全數沒收並銷毀。





芝加哥機場查獲「木乃伊化靈長類肉品」及高風險植物、豆類，官員全數銷毀以防疫與保護農業安全。（圖／翻攝自Ｘ＠CBPChicago）

根據《CBS News》報導，CBP官員於19日公布照片顯示，該名旅客行李中被發現約1.8公斤已乾縮、呈木乃伊狀的靈長類動物肉品，外觀焦黑乾枯，難以辨認種類。除了靈長類肉品外，還有約5公斤已遭病菌感染的豆類，以及重量達7.7公斤、來源不明的植物。官員指出，非法攜帶的叢林肉可能帶有伊波拉等致命病毒，未經檢疫的植物和豆類則可能威脅美國本土農業安全，因此全部物品立即銷毀。





旅客稱「只是家鄉食材」，照片留出後，網友震驚喊道「看起來像焦黑的屍體」。（圖／翻攝自Ｘ＠CBPChicago）

對此事件，旅客似乎毫不在意，堅稱這些只是家鄉常見的食材。相關照片在網路上迅速流傳，截至目前已有超過200萬人次點擊討論，網友們對於「木乃伊肉品」的模樣感到震驚，留言紛紛表示「這真的是食材嗎？看起來像焦黑的屍體」、「尊重文化飲食多樣性，但這也太超現實了」、「無法想像有人打算把這當晚餐」。

