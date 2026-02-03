行李箱「上鎖」反遭竊！飛千次旅遊達人揭防偷關鍵 再教2招快速過安檢

許多人都習慣將行李箱「上鎖」，避免內容物被偷，不過，近日英國一名搭乘多達1000次飛機的旅遊達人指出，上鎖反而容易遭竊，行李箱越樸素越安全。示意圖／取自pixabay

隨著後疫情時代旅遊潮復甦，機場總是人滿為患，如何在繁忙的航廈中保持優雅並快速通關？造訪過100多個國家、搭乘超過1000次航班的英國資深旅客、團體旅遊公司Flash Pack共同創辦人湯普森（Lee Thompson），分享了他多年累積的「機場生存法則」，其中關於行李箱的建議更是顛覆許多人的認知。

行李箱上鎖、包膜反而「招賊」

根據《Daily mail》報導，許多旅客為了保護昂貴的行李箱，習慣使用保護膜包裹或加上顯眼的鎖頭，然而，身經百戰的湯普森警告「別這樣做！」他指出，這些保護措施反而是在向竊賊「打廣告」，暗示裡面有貴重物品。

「花俏或名牌的行李箱就像一個巨大的金錢符號」，湯普森表示，他親眼見過被割開的保鮮膜和被扯掉的掛鎖，「最安全的行李箱，就是看起來最樸素、最不起眼的那個。」

安檢掌握節奏 避開「家庭隊伍」

湯普森建議旅客最好提前3小時抵達機場，而非一般建議的2小時，因為起飛前2小時通常是排隊高峰，多出的1小時能讓你從容應對突發狀況。在通過安檢時，他提出2點關鍵建議：

1.隊伍選擇：盡量選擇商務客或獨自旅行者的隊伍，避開攜帶大量手提行李的家庭客，因為新型掃描儀雖快，但家庭隊伍的處理流程通常較慢。

2.提前準備：不要等到站在掃描儀前才手忙腳亂。在排隊時就應將液體、皮帶取出，將口袋清空放入外套或背包中，「在拿到托盤前就做好準備」。

湯普森表示，行李箱看起來越樸素、越不起眼，就越安全。示意圖／取自photoAC

候機時遠離人群 「高糖分食物」別給小孩吃

針對候機體驗，湯普森透露1個簡單的秘訣「多走5分鐘」，如果登機口附近的廁所或座位大排長龍，只需步行到較遠的登機口，通常就能享受到安靜的空間與乾淨的設施。

此外，他也強烈建議家長在機上避免給孩子吃高糖分食物，他曾目睹孩子因攝取過多糖分，加上氣流顛簸而在機上嘔吐，直言「那景簡直像恐怖電影」，他建議準備清淡且熟悉的食物，並自備空水瓶過安檢後裝水，隨時補充水分。

領行李別當「路霸」 保持禮貌才是王道

最後，湯普森呼籲大家，抵達目的地後，不要在行李輸送帶旁推擠，他坦言「這是我最討厭的機場行為之一，我寧願坐在一旁放鬆回訊息，等看到箱子再上前拿。」



