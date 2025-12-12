行李箱「託運貼紙」要撕嗎 桃機解答 一堆人做錯

出國託運行李，行李箱上會被貼上標籤貼紙，有些旅客拿到行李後習慣把它撕掉，有些人則完全不理，最後累積一大堆貼紙在行李箱上。行李箱「託運貼紙」到底需不需要撕掉？對此桃園機場表示，舊條碼如果沒有撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能送到錯的航班。

一名女網友曾在Threads發文表示，朋友提醒她，行李箱上的貼紙要撕掉，不過她實際用指甲摳貼紙，直呼超難撕。原PO上傳影片，只見她的行李箱側邊貼了好幾張託運貼紙，第一張有順利撕下來，不過其他貼紙都黏得緊緊的。

話題引發討論，內行網友指出，「這真的是常識，很多人為了紀念，故意留下行李標籤在行李箱上，這樣真的有可能會刷錯條碼，然後行李就不見了。」

也有網友說，「我一回到家就馬上把貼紙撕乾淨，我的行李箱絕對不能容忍有一張這種貼紙」、「飛機落地拿到行李箱就順便撕下，根本就很好撕。」

不過也有人透露，「我飛了十幾年，行李箱上滿滿的舊貼紙，從來沒被地勤說要撕掉。」

根據《TVBS新聞網》報導，桃園機場說明，託運行李是透過行李自動分揀系統進行360度掃描，辨識行李條碼後，自動分揀至相應航班行李分揀櫃位；若舊條碼未撕除或條碼貼紙過多，可能會影響機器判讀，導致行李輸送到其他航班。

