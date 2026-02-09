「行李綁帶脫落」意外＋1 上千人遭延誤逾1小時

桃園機場一航廈卻因為旅客行李綁帶鬆脫，導致輸送帶卡住。（示意圖／東森新聞）





就要放春假了，也代表迎來旅遊旺季，這幾天有非常多出國人潮，不過今天（2／9）清晨5點多，桃園機場一航廈卻因為旅客行李綁帶鬆脫，導致輸送帶卡住，影響上千名旅客。其實根據統計，類似情形每個月平均發生80次，桃園機場也發布公告，呼籲旅客如果真的一定要用行李綁帶，務必確保有綁好。

行李大卡小卡依序被放上輸送帶，什麼時候誰該先走，系統都有算妥，但千算萬算趕不上意外。9號早上5點多，旅客拍下桃機行李輸送帶，大小箱子塞成一團，癱瘓四個櫃台，至少上千名旅客被影響，兇手就是它。

廣告 廣告

機場工作人員：「運送當中（綁帶）會脫落，脫落掉了影響我們設備，會勾到設備設備會停止，需要人工去做處理，處理完後耽誤到，快的話10分鐘。」

行李綁帶脫落，造成滾筒異常，才會釀成故障，但不少人會在箱子上綁行李綁帶，綁得好是旅途得力助手，沒綁好就成了影響全部旅客的罪魁禍首。

旅客：「我們這種硬殼的（行李箱），就會想說用束帶，避免它掉就是有時候，（航勤人員）一摔會彈掉，坦白講是看別人有用，有時候是在國外發生，類似的情況，好像是行李箱有展開過，我拿行李也比較好認啊，它（航空公司）沒有限制的話，我就還是會用。」

大部分旅客擔心沒有行李綁帶固定，可能面臨爆箱風險，或是拿錯行李箱，不少旅行團也會統一發放行李綁帶，方便領隊一眼認團員，不過行李輸送帶不是一體成形，如果運送過程中，綁帶脫落卡進輸送帶之間的凹槽，就會造成機械故障，桃園機場也發託運行李四不原則，其中兩不就是不讓行李保護套鬆脫跟不讓行李綁帶過長，但能不用就盡量別使用。

旅客：「避免造成機場，營運上的困擾，我覺得拿掉是沒問題。」

雖然行李綁帶有方便之處，不過卻可能成為旅途中的意外，春節連假來臨，提醒民眾整理行李前也要再三檢查配件，以免釀成意外。

更多東森新聞報導

10分鐘內3航班喊「Mayday」求救 桃機塔台錄音曝光

新／女車手桃機入境遭逮 警意外搜出走私百萬海洛因

德威航空降落桃機輪胎突掉落！ 14架班機延誤

