行李綁帶鬆脫害行李輸送帶異常 桃機公司提醒行李託運這4件事毋通做

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場第一航廈行李分揀系統於今(9)日清晨5時54分，因旅客行李綁帶鬆脫卡住導致滾筒異常，導致分揀線一度停擺，維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已造成現場上千名旅客排隊等候，影響行程順暢。

機場公司指出，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。機場公司提醒，個別旅客的行李包裝疏忽，不僅會造成自身行李損壞，更可能導致自動化分揀系統故障，進而引發大規模行李延誤，影響自己與他人。

為確保託運行李輸送過程安全，機場公司呼籲旅客行李託運應避開4大NG行為：保護套／保護膜鬆脫(未固定牢固的防塵套易捲入滾輪)；行李綁帶鬆弛或吊牌過長(過長的帶子是造成系統卡死的首要元凶)；行李尺寸過長或過大(超出規格的行李易造成傳送帶受損)；行李包裝鬆散(若內容物散落，將導致整條分揀線必須停機清掃)。

