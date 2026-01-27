行李總是最慢出來？交通部喊「1習慣要改」否則增延誤風險

出國等托運行李時，發現同班機的旅客都已領走行李，自己的行李卻遲遲不見蹤影。對此，交通部指出，許多旅客捨不得撕除舊的行李托運貼紙，但機場行李輸送作業仰賴自動掃描條碼辨識，若未撕除舊貼紙，可能導致系統誤判，造成行李被送往錯誤航班，或因無法辨識而改由人工處理，進而延誤抵達時間。

有讀者分享，出國返台時在行李轉盤前等候許久，直到周遭人潮幾乎散去，才看到自己的行李，忍不住懷疑是否和行李箱上托運條碼貼太多有關。近日許多網友在社群上討論相關議題，有人質疑「不撕托運條碼恐導致掃描錯誤」是都市傳說，但也有人分享自身經驗說，「之前去美國，回程時地勤大媽把貼紙全部撕掉，說貼太多很容易出問題」。

廣告 廣告

對此，交通部25日也在臉書粉專發文提醒，行李箱上的托運條碼貼紙若不撕掉，恐帶來嚴重後果。機場行李輸送作業仰賴「自動行李分撿系統」掃描條碼來辨識行李，若行李箱上殘留舊條碼，系統可能誤判，導致行李被送往錯誤航班，或因無法正確辨識而被踢出輸送帶，改由人工處理，甚至可能無法準時抵達目的地。

交通部呼籲，為確保行李能順利出現在行李轉盤上，旅客務必忍痛和舊貼紙說再見，避免因一個小細節影響整趟行程。

更多中時新聞網報導

李竺芯躍上NHK 風光宣布辦個唱

白家綺檳城嗑榴槤 柯叔元Q毛「開箱」

台北101登微博熱搜 外媒：台渴望被關注