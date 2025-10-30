行李藏大麻軟糖闖關失敗 男子桃園機場入境被逮
海巡署偵防分署桃園查緝隊今(114)年5月份破獲一起毒品軟糖走私案，一名本國籍曾姓男子將包裝精美的大麻軟糖當成「普通零食」，置於行李箱中企圖闖關入境，被接獲線情的海巡人員當場查獲，全案依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地方檢察署偵辦。日前桃園地方檢察署偵查終結，曾男被依毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪提起公訴。
桃園查緝隊提到，該隊接獲線情，曾男涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分之軟糖，準備於5月20日搭乘班機來台，即會同桃園市桃園警分局、海關等單位於5月21日曾嫌入境時，透過X光檢查發現其隨身行李有可疑軟糖製品，以毒品試劑檢測出含有大麻成分。經查曾嫌是在美國德州某處購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分之軟糖1包，淨重92.6030公克。曾男當場被逮，全案移送桃檢偵辦後，檢方已對曾男提起公訴。
桃園查緝隊表示，大麻軟糖具成癮性，若流入市面不慎被青少年誤食，將產生嚴重危害；另毒品走私近年手法不斷翻新，含有大麻酚之大麻軟糖在我國為毒品危害防制條例第2條第2項第2款公告列管之第二級毒品，運輸、販賣將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，得併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿攜帶或郵寄入境，以免觸法。海巡署將秉持「三安：國安、治安、平安」及貫徹行政院「新世代反毒策略」精神，持續加強不法毒品之查緝工作，防杜毒品進入我國，維護社會安定及保障人民生命財產安全。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 3 小時前
新臺幣鈔券改版沸沸揚揚之餘 央行首度表態納管穩定幣發行
中央銀行（以下簡稱央行）副總裁朱美麗與金管會主委彭金隆今（30）日立法院財政委員會，就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備詢虛擬資產穩定幣發行方面事宜。被視為央行首度表態將對穩定幣發行納管。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
杜達美在台指揮馬勒「復活」 巡演告別洛杉磯愛樂
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）指揮名家杜達美率領洛杉磯愛樂，昨晚在台北國家音樂廳演出馬勒「第二號復活交響曲」，全場超過90分鐘版本一氣呵成，這也是杜達美與樂團17年合作的國際告別巡演。中央社 ・ 7 小時前
敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助
昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...聯合新聞網 ・ 9 小時前
「茶罐不是茶！外籍移工竟藏安毒」海巡破門緝出2公斤毒品
海巡署偵防分署臺南查緝隊在臺灣橋頭地方檢察署梁詠鈞檢察官指揮下，會同本署南部分署第一岸巡隊、偵防查緝隊南部組及移民署台東專勤隊等單位，於今年1月22日在台南市仁德區成功破獲一起跨區外籍移工毒品案。主嫌印尼籍逃逸移工「MU○○IS」（綽號木奇），涉嫌非法持有並販售第二級毒品安非他命與大麻，毒品總毛重超過2公斤，全案依《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。警政時報 ・ 5 小時前
愛不到「絕對要你死」 恐怖貨車司機求愛不成竟持刀狂砍彩券行女店員
台南陳姓貨車司機愛慕開元路一家彩券行于姓女店員，追求不成竟多次跟騷恐嚇，又在女店員機車上放置電鋸，今年6月更持美工刀闖入彩券行對著女店員狂揮猛砍，並用椅子及腳踹女店員頭部，導致女方全身多處重傷倒臥血泊，陳男行兇後逃往龍崎山區被捕。台南地院日前審結，依殺人未遂罪判處陳男有期徒刑10年，另恐嚇危害安全罪部分應執行8月，得易科罰金。可上訴。鏡報 ・ 1 天前
宜蘭 颱風後重生 碧候溫泉11／1開園
藏身宜蘭縣南澳鄉山林深處的知名「碧候溫泉」，去年暑假因颱風接連來襲重創，造成園區邊坡坍方、聯外道路受損，被迫封園整修，歷經13個月復建與安全檢測，縣府宣布11月1日重新開園，再度迎接久違的泡湯人潮。中時新聞網 ・ 12 小時前
奔馳公司今年第三季度利潤同比跌三成
因中國市場銷售不利以及美國啟動關稅政策，加上公司向離職人員提供遣散補貼，奔馳汽車公司今年第三季度利潤猛跌近三成。德國之聲 ・ 19 小時前
影/美國買大麻軟糖當零食帶回台 20歲男機場遭海巡攔截
海巡署偵防分署桃園查緝隊，今年5月成功攔截一起大麻軟糖走私案件。一名約20歲的曾姓男子從美國德州返台時，將包裝精美的大麻軟糖當成「普通零食」置於行李箱中企圖闖關入境，被海巡人員當場查獲，全案依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地方檢察署偵辦。中天新聞網 ・ 4 小時前
男嬰出生被丟排水溝…母落網竟這樣辯稱：產下已死亡才丟水溝
台中市潭子區29日清晨6時許，位於潭富路二段一處水溝被民眾發現有棄嬰，緊急通報119，消防隊員到場搶救時，發現嬰兒已死亡，身上臍帶未斷，疑似出生不久即被遺棄，而其菲律賓生母也隨即落網，而棄嬰母到案後，竟因為「這個原因」，進而選擇把剛出生的嬰孩丟棄。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
群益證主辦嘉實IPO 10月31日競拍，底價68.38元，11月5日起申購
【財訊快報／記者劉居全報導】群益金鼎證券(6005)主辦之金融資訊服務領航者嘉實資訊(3158)，預定11月17日上櫃掛牌。上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展開競價拍賣，競拍底價為每股68.38元，每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過318張，預定11月6日辧理開標，同時並於11月5日至11月7日辦理公開申購，11月11日公開抽籤。嘉實資訊深耕金融資訊服務領域多年，堅強的技術能力與厚實的產業根基，打造為台灣金融資訊服務企業的第一品牌。成功結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，具備盤後數據、即時報價、海外行情、程式交易等功能，致力協助投資人做出更精準的投資決策，提供更便利的金融科技服務。同時結合「Money DJ理財網」提供專業即時的財經新聞與數據內容，成為上下游垂直整合金融資訊與交易平台提供者，建構完整的營運價值鏈，持續創造穩定的營運價值。嘉實資訊連續20年營運呈穩定正向趨勢，2024年營收9.45億元，稅後淨利1.92億元，EPS 7.32元，創財訊快報 ・ 6 小時前
國慶日收回鑰匙 男友抓狂開瓦斯放火女友家
林姓男子與王姓女友感情出現問題，林男揚言輕生，女友報警將他送醫並收回租屋處鑰匙，林男不爽，竟把瓦斯搬進房內，打開瓦斯桶讓瓦斯逸散，再點燃香煙引發大火，林男被救出送醫撿回一命，但被檢察官依公共危險罪起訴。檢方指出，今年國慶日當天凌晨兩點，林男（47歲）與王女鬧分手，林男在王女租屋處揚言輕生，女友見他情自由時報 ・ 6 小時前
高雄6旬男疑酒駕拒測 囂張嗆「我是警友會」要把員警調六龜
高雄吳姓男子（62歲）今（30）日凌晨4點多開車行經苓雅區成功二路，遭民眾目擊車輛行車不穩，員警循線追車，近4點半在成功二路與海邊路口發生吳男駕駛的車輛，見車子停等紅綠燈時方向燈忽左忽右，當場將吳男攔下並進行酒測，但吳男不僅不配合拒測，還一度嗆自己是警友會，可把員警調到六龜，最後仍被以拒測開罰。自由時報 ・ 6 小時前
IC設計攻頂補助計畫 6家共獲8.4億元補助
[NOWnews今日新聞]經濟部響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」推動「IC設計攻頂補助計畫」，今年核定群聯電子、智成電子、力晶積成電子、奇景光電、瑞音生技與合聖科技等6家廠商的5項計畫，總經費達...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
原燒 和牛涮 竹北2店聯動互送和牛 全台最大肉次方進駐高雄夢時代
竹北鄉親又有餐飲新選擇，「原燒 日式燒肉」原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，2樓迎來新鄰居「和牛涮」，兩門店聯手慶開幕，即日起至11/30招待瘋美食會員日本和牛。「肉次方 燒肉放題」第10間分店在高雄夢時代與追肉人見面，198席也是全台最大間，即日起至11/12，憑LINE票券到該店消費2客進擊的肉（含）以上套餐享85折優惠，爽吃現切原塊肋眼牛排。中時財經即時 ・ 6 小時前
TrendForce上修Q4傳統DRAM漲幅預估，估DDR5合約價2026年上漲
【財訊快報／記者李純君報導】記憶體多頭趨勢強，市調預測單位TrendForce，公開預測，第四季一般型(conventional DRAM)，漲幅從先前的8-13%，上修至18-23%，甚至極有可能再度上修。且2026年，DDR5合約價全年都會漲，但HBM3e合約價將轉為年減。根據TrendForce最新調查，2025年第四季server DRAM合約價受惠於全球雲端供應商(CSP)擴充資料中心規模，漲勢轉強，並帶動整體DRAM價格上揚。儘管第四季DRAM合約價尚未完整開出，供應商先前收到CSP加單需求後，調升報價的意願明顯提高。TrendForce據此調整第四季一般型(conventional DRAM)價格預估，漲幅從先前的8-13%，上修至18-23%，並認為，極有可能再度上修。展望2026年，預估server整機出貨量年增幅度將擴大至4%左右，且因各CSP積極導入高效能運算架構以支援大型模型運算，server單機DRAM搭載容量將隨之提高，推升整體DRAM位元需求優於預期，導致供給短缺情況延續。由於server需求維持強勁，預期DDR5合約價於2026全年都將呈上漲態勢，尤以上財訊快報 ・ 6 小時前
信義區豪宅雙屍命案查扣「G水」先驅物 未列管取得容易
台北市信義區永吉路某豪宅日前發生雙屍命案，37歲陳姓創投公司CEO，與25歲從事美容業的曾姓女子，於這個月25日被發現陳屍於客廳。警方在現場查扣證物初驗呈現多種毒品反應，其中還發現有「神仙水」之稱的二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）先驅物GBL（伽瑪丁內酯），檢警推測兩人可能因吸食過量藥物或多種毒品混用導致呼吸衰竭猝死。中天新聞網 ・ 6 小時前
愛丁堡台灣留學生遭圍毆 警方：3名青少年遭起訴
（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）英國蘇格蘭首府愛丁堡8月底發生一起台灣留學生在公車上無端遭圍毆事件，過程被錄影、上傳網路。蘇格蘭警方今天告訴中央社，已有3名青少年被起訴。警方已結束調查。中央社 ・ 8 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 2 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 3 小時前