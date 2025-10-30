行李藏大麻軟糖闖關失敗 男子桃園機場入境被逮

海巡署偵防分署桃園查緝隊今(114)年5月份破獲一起毒品軟糖走私案，一名本國籍曾姓男子將包裝精美的大麻軟糖當成「普通零食」，置於行李箱中企圖闖關入境，被接獲線情的海巡人員當場查獲，全案依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地方檢察署偵辦。日前桃園地方檢察署偵查終結，曾男被依毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪提起公訴。

曾男當場被逮，全案移送桃檢偵辦。圖：海巡署提供

桃園查緝隊提到，該隊接獲線情，曾男涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分之軟糖，準備於5月20日搭乘班機來台，即會同桃園市桃園警分局、海關等單位於5月21日曾嫌入境時，透過X光檢查發現其隨身行李有可疑軟糖製品，以毒品試劑檢測出含有大麻成分。經查曾嫌是在美國德州某處購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分之軟糖1包，淨重92.6030公克。曾男當場被逮，全案移送桃檢偵辦後，檢方已對曾男提起公訴。

桃園查緝隊表示，大麻軟糖具成癮性，若流入市面不慎被青少年誤食，將產生嚴重危害；另毒品走私近年手法不斷翻新，含有大麻酚之大麻軟糖在我國為毒品危害防制條例第2條第2項第2款公告列管之第二級毒品，運輸、販賣將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，得併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿攜帶或郵寄入境，以免觸法。海巡署將秉持「三安：國安、治安、平安」及貫徹行政院「新世代反毒策略」精神，持續加強不法毒品之查緝工作，防杜毒品進入我國，維護社會安定及保障人民生命財產安全。

