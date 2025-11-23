行李裝96個保險套遭攔！海關「1原因」拒絕入境 市長：不容任何威脅兒少犯行

一名美國男子行李裝96個保險套，遭海關懷疑「意圖從事性活動」拒絕入境。圖／翻攝自X

一名自巴拿馬飛往哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場（MDE）的美國男子，近日在入境檢查時遭海關攔下，當局在其行李內查獲多達96個保險套及3瓶潤滑液，研判其入境目的「疑與性活動相關」，因此當場拒絕其入境並遣返。

攜帶96個保險套遭疑「性目的入境」 美男被當場遣返

根據外媒報導，哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）亞麥德林（Medellín）市市長古鐵雷斯（Federico Gutiérrez）透露，一名男子因行李中攜帶8包、總計96個保險套，以及多瓶潤滑液，被海關認定「意圖從事性活動」，因此被拒絕入境，當場遣返。

前例更驚人！鞭子、手銬、假陽具一應俱全

古鐵雷斯指出，約1個多月前，當局也拒絕另一名外國男子入境，該男子的行李不僅塞滿保險套與潤滑劑，還包括鞭子、手銬、假陽具、按摩棒等大量情趣用品。移民單位表示，攜帶數量異常龐大的性相關用品，依相關規範有權在認定旅客目的不當或具高風險時，直接禁止入境，因此該男同樣遭拒絕入境。而截至目前，哥倫比亞已處理102起涉及疑似性犯罪者的入境警示案件。

「天使觀察」資料庫協助鎖定高風險旅客

這些成功攔截行動的背後，關鍵在於美國移民及海關執法局（ICE）所共享的「天使觀察」（Angel Watch）資料庫，該系統專門識別並追蹤曾被判定性侵未成年人罪行的高危人士，一旦該類人士試圖入境，系統將立即向哥倫比亞發出警報。

本地名單同步建立 多層防護阻絕風險性旅客

麥德林市長辦公室也建立本地版高風險名單，涵蓋在該市曾犯下相關罪行的人員，並提供給哥倫比亞移民局參考。每當系統發出警示，移民官員將依據2020年第1727號法令進行審查，該法令明定「性犯罪風險」可作為拒絕入境的合法理由。

市長強調「兒少安全」是絕對優先

市長古鐵雷斯強調，當局將持續強化邊境把關力道，杜絕任何可能危及兒童與青少年的行為。他強硬表態，「我們絕不容忍任何威脅兒少安全的犯罪行為，他們始終是我們的首要任務！」

