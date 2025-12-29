行李超重費太貴！「裸飛族」出現 只帶手機與錢包登機

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

澳洲媒體報導，近年旅客為了應對航空公司利用行李賺取錢財，開始出現「裸飛」（naked flying）趨勢，只帶手機、錢包與充電器登機。甚至有受訪者曾實測將行李改為託運，花費竟只剩原先的4成，省下600澳幣（約1.3萬台幣）。

news.com.au引述了一項由Send My Bag執行的調查，調查蒐集1000個18歲以上旅客的意見，當中有約48%認為航空公司刻意透過行李政策賺取暴利，當中37%在過去一年能曾因為行李超重，支出高達200澳幣的費用（約4213台幣）。

「我覺得在旅客已經到達機場時，因隨身行李等問題而處以高額罰款是不公平的。」受訪者凱莉（Rachel Kelly）告訴news.com.au，她今年1月從愛爾蘭飛到墨爾本時，被告知登機時攜帶額外行李要價1000澳幣，她於是選擇「裸飛」，將行李直接託運，省下了600澳幣。她表示，搭乘國內線時也秉持同樣的想法，若搭乘行李限重7公斤的航空公司，她會將手提行李藏在大衣下，或是多穿幾件衣服在身上。

這項趨勢以Z世代和千禧世代更為常見。不過報導指出，裸飛分成3派。第一派是「口袋派」（Pocket People），也就是將口袋裝滿。第二派是運送派（delivery crew），將所需物品配送到當地，或是向同行人借用。第三派則是完全裸飛（totally bare），只帶隨身物品，如充電器、錢包和手機。

如今也有航空公司提出租借衣物的服務。報導指出，日本公寓式飯店「MIMARU」就推出了名為「Any Wear. Anywhere」的服務，會在旅客抵達時，將租用的衣物送到下榻處，大幅降低行李重量。

