行李一打開嚇壞海關！他「情趣滿滿」闖哥倫比亞 帶94保險套入境遭拒入境

哥倫比亞麥德林機場安檢人員查獲美籍男子行李中攜帶大量保險套與潤滑液，引發入境動機質疑。（示意圖／Pixabay）

哥倫比亞麥德林再度出現外國旅客疑似涉入不當行為案件。當地時間11月21日，當局在「何塞‧瑪麗亞‧柯爾多瓦國際機場」攔下從巴拿馬入境的一名美國男子，理由是其行李中藏有數量異常的保險套，總計高達94個。最終，該男子遭拒絕入境。

根據《Noticias RCN》報導，哥倫比亞移民署在例行安檢中發現男子攜帶大量分裝的保險套，由於攜帶物品數量異常，且無合理解釋行程目的，遭判定其入境動機與從事性活動有關，當場被拒絕入境。市長費德里科‧古鐵雷斯（Federico Gutiérrez）於社群平台X公開表示：「又一名美籍男子企圖從巴拿馬入境麥德林從事性活動，感謝移民署與警方聯手，將其拒於國門之外。」

移民單位並公布被查扣物品照片，由古鐵雷斯轉發，藉以提醒其他可能來哥國從事非法性交易的境外人士。市府指出，此類旅客多數因行李物品、行為模式或過往紀錄呈現特定風險特徵而遭攔截。這並非首度發生類似事件。過去一年來，多名旅客因攜帶大量性用品如情趣玩具、手銬、鞭子、假陽具與潤滑液等，被認為意圖進行不當行為，進而被拒絕入境。

古鐵雷斯並強調，自2024年起，已有超過102名外籍人士因類似理由被拒入境，「這些人對未成年者與公共秩序造成潛在威脅，麥德林無法容忍此類風險。」

雖然當局未透露涉案男子的進一步背景與身份細節，但強調將持續加強邊境控管與國際合作機制，確保城市安全與旅遊秩序。移民單位亦表示，為保護當地公共秩序與兒少安全，移民單位將持續嚴格執行邊境控管，針對可疑旅客進行審慎過濾，以杜絕性剝削與相關犯罪。

移民單位公布查獲的保險套與潤滑液，總數達94個，被視為入境目的不當的明確警訊。（圖／翻攝自noticiasrcn.com）





