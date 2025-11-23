行李一打開嚇壞海關！他「情趣滿滿」闖哥倫比亞 帶94保險套入境遭拒入境
哥倫比亞麥德林再度出現外國旅客疑似涉入不當行為案件。當地時間11月21日，當局在「何塞‧瑪麗亞‧柯爾多瓦國際機場」攔下從巴拿馬入境的一名美國男子，理由是其行李中藏有數量異常的保險套，總計高達94個。最終，該男子遭拒絕入境。
根據《Noticias RCN》報導，哥倫比亞移民署在例行安檢中發現男子攜帶大量分裝的保險套，由於攜帶物品數量異常，且無合理解釋行程目的，遭判定其入境動機與從事性活動有關，當場被拒絕入境。市長費德里科‧古鐵雷斯（Federico Gutiérrez）於社群平台X公開表示：「又一名美籍男子企圖從巴拿馬入境麥德林從事性活動，感謝移民署與警方聯手，將其拒於國門之外。」
移民單位並公布被查扣物品照片，由古鐵雷斯轉發，藉以提醒其他可能來哥國從事非法性交易的境外人士。市府指出，此類旅客多數因行李物品、行為模式或過往紀錄呈現特定風險特徵而遭攔截。這並非首度發生類似事件。過去一年來，多名旅客因攜帶大量性用品如情趣玩具、手銬、鞭子、假陽具與潤滑液等，被認為意圖進行不當行為，進而被拒絕入境。
古鐵雷斯並強調，自2024年起，已有超過102名外籍人士因類似理由被拒入境，「這些人對未成年者與公共秩序造成潛在威脅，麥德林無法容忍此類風險。」
雖然當局未透露涉案男子的進一步背景與身份細節，但強調將持續加強邊境控管與國際合作機制，確保城市安全與旅遊秩序。移民單位亦表示，為保護當地公共秩序與兒少安全，移民單位將持續嚴格執行邊境控管，針對可疑旅客進行審慎過濾，以杜絕性剝削與相關犯罪。
